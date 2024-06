Mercato Napoli, assalto della Lazio per il pupillo di Manna: la situazione

Il calciomercato del Napoli continua a proseguire spedito, ma c’è da registrare anche l’interesse della Lazio per un obiettivo nella lista di Manna.

Il Napoli ha già iniziato a programmare a piene linee la rosa che sarà a disposizione di Antonio Conte nella prossima stagione. Si parte dalle permanenze obbligatorie (Di Lorenzo e Kvaratskhelia), per poi procedere con tutti i nuovo ingressi all’interno del roaster azzurro. Ci sono poi anche una serie di calciatori il futuro è ancora in grande dubbio.

Fra questi, c’è sicuramente Jesper Lindstrom. Acquistato lo scorso anno dall’Eintracht Francoforte, il danese si è rivelato un incredibile flop e la società azzurra starebbe pensando di cederlo già per provare a far rientrare la cifra spesa per acquistarlo. Su di lui, ci sarebbe il forte interesse dell’Olimpyque Lione e del Marsiglia di Roberto De Zerbi, grande estimatore del calciatore. Il Napoli avrebbe, tra l’altro, già deciso il suo sostituto, cioè Nicolò Cambiaghi.

Mercato Napoli, la Lazio si inserisce per l’obiettivo azzurro

Più fonti, infatti, hanno confermato il pieno gradimento di Manna nei confronti dell’attaccante di proprietà dell’Atalanta e reduce da due anni in prestito all’Empoli. Le ultime notizie di mercato, riportate da Gianluca Di Marzio, segnalano però anche il forte inserimento della Lazio su di lui.

Secondo il giornalista di Sky Sport, il club biancoceleste starebbe raccogliendo le informazioni utili ad effettuare una prima offerta per il giocatore atalantino. Sono in corso così i primi approcci con la Dea e la Lazio starebbe valutando anche l’inserimento nella trattativa di Cancellieri, ex compagno di Cambiaghi all’Empoli. La società biancoceleste, così, starebbe decidendo al meglio come imbastire questa trattativa, ma l’interesse sembra essere piuttosto forte.

Questo rischia di essere così un grande problema per il Napoli, che stava valutando seriamente Cambiaghi come possibile sostituto di Lindstrom. Al momento, la cessione del danese non sembra essere già conclusa e, quindi, il club azzurro non sarebbe già disposto ad effettuare un offerta per l’attaccante italiano. Altre società, così, avrebbero la pista spianata per poterlo rilevare. Nonostante un bottino realizzativo piuttosto scarso in questa stagione (solo 1 gol segnato, con una striscia record di tiri senza alcuna realizzazione in Serie A), il giocatore ha colpito tutti per le sue prestazioni, sempre positive al di là della concretezza sotto porta. I notevoli margini di crescita di un simile talento stanno, di conseguenza, stuzzicando tanti club. Fra questi, anche altri club disposti a rilevarlo in prestito, come il Parma: si dovrà quindi valutare anche la volontà dell’Atalanta riguardo al mantenere o no il controllo di questo talento.