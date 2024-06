Kvara, la clausola può sbloccare il rinnovo: la cifra chiesta dall’agente è da non credere

Novità sul futuro di Kvaratskhelia: arrivano nuove notizie dopo l’incontro tra l’agente del calciatore ed il presidente De Laurentiis.

Aurelio De Laurentiis insieme al direttore sportivo Giovanni Manna, ha raggiunto Khvicha Kvaratskhelia in Germania per discutere riguardo al rinnovo ed adeguamento del suo contratto. Il 77 partenopeo nelle ultime settimane si era reso protagonista e con la Georgia ad Euro 2024 ma anche tramite il suo agente e suo padre. Questi ultimi, infatti, avrebbero ribadito la volontà del calciatore di voler andar via per giocare la Champions League dopo la confusione dell’ultima annata calcistica.

Il calciatore avrebbe ricevuto un’offerta allettante dal Paris Saint-Germain, club che lo avrebbe contattato senza chiedere il permesso alla proprietà partenopea. La squadra francese è alla ricerca di una stella dopo aver perso, nel giro di due anni, il trio dei sogni incompiuti: Messi, passato all’Inter Miami, Neymar Jr all’Al-Hilal e Mbappè al Real Madrid.

Il contratto offerto dai parigini garantirebbe al georgiano uno stipendio da 9 milioni di euro annui. Una cifra assurda se comparata all’attuale ingaggio che percepisce nel capoluogo campano. Il club azzurro sta facendo di tutto per trattenerlo ed Antonio Conte, nella conferenza stampa di presentazione, ha affermato categoricamente che l’ala sinistra del Napoli rimarrà a disposizione nella prossima stagione.

Rinnovo Kvara: l’offerta di De Laurentiis che può sbloccare la trattativa

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Napoli avrebbe deciso di sbloccare la trattativa Kvaratskhelia cercando, tramite un compromesso, di trattenerlo nella città partenopea. Il progetto di ricostruzione del Napoli, secondo il presidente, vedrebbe Kvara al centro del progetto, data la partenza imminente di Victor Osimhen.

Al fantasista, autore del gol del momentaneo 1-0 contro il Portogallo, fresco di passaggio del turno agli ottavi di finale, è stato offerto dal Napoli uno stipendio di 4 milioni all’anno con annessi bonus consistenti facilmente raggiungibili. Un ingaggio ancora molto lontano rispetto a quanto offerto da Al-Khelaifi, presidente del PSG, ma che tramite un compromesso potranno essere sufficienti.

Per trovare un punto d’incontro, infatti, il presidente del Napoli avrebbe aggiunto a quell’adeguamento del contratto anche una clausola rescissoria da circa 80 milioni di euro, valevole dalla prossima estate e che durerà per circa due anni. Una scelta che accontenterebbe Kvara e che favorirebbe l’acquisto da parte di altri club, specialmente esteri. Proprio il PSG, infatti, sarebbe stato in grado di offrire ben 100 milioni già in questa sessione di mercato.