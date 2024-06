“Ha detto all’agente di portarlo al Napoli”, svolta incredibile per Conte: avete saputo?

Svolta inaspettata dall’estero: il calciatore ha detto all’agente di portarlo al Napoli, cambia tutto in ottica mercato in entrata per gli azzurri.

Il Napoli di Antonio Conte prenderà forma con caratteri ben definiti. L’allenatore leccese, nella conferenza stampa di presentazione, ha dichiarato fermamente che giocatori come Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Lobotka e Anguissa saranno le fondamenta per la sua squadra. Non gli interesseranno malcontenti nè richieste specifiche, Antonio Conte andrà per la sua strada e con una rosa competitiva potrà esaltare al meglio ogni singolo interprete del suo stile di gioco.

In attacco andrà via Victor Osimhen, a centrocampo è pronta una rivoluzione dopo i molteplici addi, e per fine contratto e per fine prestito. I ritorni di Gaetano e Folorunsho indirizzeranno il mercato: resta da capire, infatti, se i due sono riusciti a compiere il salto di qualità rispettivamente a Cagliari ed a Verona.

Il principale reparto da puntellare, come lui stesso ha dichiarato, è quello difensivo. I troppi gol subìti nella scorsa stagione hanno evidenziato un rendimento fin troppo altalenante che ha condannato il Napoli più volte, fino a trascinarlo al decimo posto in classifica. Sono stati ben 48 i gol subìti durante il corso dell’ultima Serie A, più del Genoa neo promosso. Per questo torna d’attualità un nome come quello di Radu Dragusin, calciatore già accostato agli azzurri negli scorsi mesi.

Conte vuole tre difensori: arriva la svolta direttamente dall’Inghilterra

Antonio Conte ha chiarito che il futuro dei partenopei dovrà essere caratterizzato da giocatori validi, pronti ad esprimere tutta la propria qualità pur di far risalire il Napoli ai vertici della classifica italiana. Tra i principali obiettivi c’è Mario Hermoso, prossimo alla separazione dall’Atletico Madrid e il cui nodo da sciogliere sarebbe quello relativo alle commissioni degli agenti, data la condizione da svincolato.

Un altro giocatore su cui Aurelio De Laurentiis ha battuto molto anche in passato è Radu Dragusin. Il difensore rumeno, autore di un’ottima fase a gironi ad Euro 2024, dopo la prima metà di stagione al Genoa, ha sposato la causa del Tottenham, preferendola al Napoli. L’esperienza con gli Spurs, però, non è stata positiva, e il centrale ex Juventus, secondo quanto riportato da “Tuttosport”, avrebbe richiesto al proprio agente di fare di tutto pur di condurlo all’ombra del Vesuvio.

Mentre si attende l’esito del confronto tra Postecoglu, allenatore del Tottenham, e l’agente di Dragusin, Manna è a lavoro per il terzo centrale: Alessandro Buongiorno. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore gli azzurri avrebbero offerto 30 milioni più 5 di bonus al Torino, la cui richiesta è di 35 milioni più bonus.