De Laurentiis, annuncio a sorpresa: decisione straordinaria del Napoli

Arriva un annuncio incredibile di De Laurentiis riguardo il Napoli: il presidente comunica una novità incredibile per il futuro del club.

Il presidente De Laurentiis continua a programmare il Napoli della prossima stagione, stavolta non da solo. Il patron azzurro ha deciso di farsi coadiuvare da una figura professionale di rilevanza assoluta per quanto riguarda la gestione del calciomercato come il neo direttore dell’area sportiva Giovanni Manna. Il patron azzurro lascerà così maggiore autonomia ai dirigenti che ha scelto e, soprattutto, al nuovo allenatore Antonio Conte.

Il presidente del Napoli ha però ulteriori novità da apportare all’organigramma azzurro e le ha annunciate ai giornalisti presenti all’inaugurazione del nuovo stadio comunale a Telese Terme. Le sue parole faranno sicuramente felici i tifosi azzurri.

De Laurentiis, annuncio a sorpresa: tifosi entusiasti

De Laurentiis ha infatti annunciato un rinforzamento del settore giovanile, mettendo a capo di quest’area Giuseppe Santoro. Queste le sue parole: “Giuseppe Santoro si interesserà di tutto quello che è il futuro del reparto dei giovani. Con lui proprio oggi facevamo un ragionamento sul territorio italiano ed estero, dobbiamo cercare bambini e adolescenti che siano capaci di giocare a calcio“.

Santoro sarà così inserito all’interno di una squadra di assoluto livello: “Troveremo i giovani attraverso un gruppo di persone che stiamo per assumere, aiuteranno Grava che sta già facendo grandi cose con le giovanili“. Un cambio che potrebbe essere quindi davvero epocale in casa Napoli, vista la scarsa abitudine del club ad investire sul vivaio paventato durante tutta l’era De Laurentiis.