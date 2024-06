Casi Di Lorenzo e Kvaratskhelia, il Napoli ha fissato una deadline: la decisione

Il Napoli deve risolvere i casi relativi a Di Lorenzo e Kvaratskhelia, la società e il presidente De Laurentiis hanno fissato una deadline entro il quale sistemare tutto.

Ultime notizie davvero importanti riguardanti il Napoli. I partenopei stanno lavorando alla ricostruzione della squadra dopo il fallimento sportivo della passata stagione, culminata con il decimo posto in Serie A. L’arrivo di Antonio Conte ha ridato il giusto entusiasmo all’ambiente, ma ora serve anche regalare un mercato di alto livello al tecnico, in modo da tornare a puntare a obiettivi importanti.

Il presidente De Laurentiis non si è tirato indietro, vuole accontentare Antonio Conte, che prima degli acquisti ha imposto alla dirigenza napoletana di non cedere i pezzi pregiati. Su tutti capitan Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia, il calciatore dotato di maggior talento nell’intero gruppo azzurro. Entrambi, però, non vivono una situazione semplice, avendo chiesto – per motivi diversi, attraverso i rispettivi agenti – di essere ceduti in questa sessione di calciomercato estiva.

Ultime notizie Napoli, deadline fissata per l’inizio del ritiro di Dimaro per risolvere i casi Kvaratskhelia e Di Lorenzo

Veto assoluto di Conte sulla cessione dei due punti fermi della squadra. Anzi, stando a quanto riferito dal direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, la società è già a lavoro per far rientrare quanto prima i due casi, avendo fissato anche una deadline. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli in modo tempestivo sta provando a risolvere le questioni Di Lorenzo e Kvaratskhelia. C’è una deadline, si deve provare a risolvere queste due questioni entro l’11 luglio, quando comincerà il ritiro di Dimaro“.

I due casi vanno risolti in maniera differente. Forse il più semplice è quello riguardante Kvaratskhelia. Il georgiano guadagna poco più di 1,2 milioni l’anno, decisamente poco per quelle che sono le cifre che girano nel calcio di oggi, ma anche semplicemente confrontandole con gli stessi calciatori del Napoli. Dunque la soluzione pare possa essere alzare notevolmente l’ingaggio dell’attaccante, in modo da soddisfare le sue richieste economiche. A tal proposito, stando a quanto appreso in esclusiva dal giornalista Marco Giordano per SpazioNapoli, l’offerta presentata nel summit tenutosi ieri in Germania tra il presidente De Laurentiis, la dirigenza del Napoli e l’agente di Kvaratskhelia, si aggira attorno ai 5-5,5 milioni di euro annui. La società azzurra ha grande fiducia nel buon esito dell’affare.

Con Di Lorenzo, invece, pare essersi rotto qualcosa nei rapporti personali con la società. Il presidente De Laurentiis ha però chiarito di provare profonda stima sia per il calciatore, ma soprattutto per l’uomo Di Lorenzo. Stima ribadita anche dallo stesso Antonio Conte.

In ogni caso, il Napoli non ha nessuna intenzione di cedere i due calciatori. Dunque una soluzione, per il bene di tutte le parti in causa, andrà trovata.