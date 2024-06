ULTIM’ORA | Rinnovo Kvaratskhelia, cifre super per trattenerlo: tutti i dettagli – ESCLUSIVA

In arrivo importanti notizie riguardo l’adattamento di contratto proposto dagli azzurri al campione georgiano: i dettagli.

In casa Napoli tiene banco la questione Kvara, nonostante la categorica presa di posizione annunciata da Antonio Conte durante la presentazione ufficiale. Il giocatore, infatti, in seguito alla storica vittoria conquistata ai danni del Portogallo ha glissato sul futuro, provocando un’inevitabile inquietudine tra i tifosi. La dirigenza azzurra, quest’oggi, è volata in Germania – sede degli Europei – per avere un faccia a faccia con il fuoriclasse georgiano e il procuratore.

L’esito è stato decisamente positivo, la dirigenza è pronta a offrire un nuovo contratto con adeguamento dell’ingaggio: svelate le cifre in esclusiva per SpazioNapoli.

Esclusiva SpazioNapoli, le cifre del rinnovo di Kvara

Il Napoli è convinto della permanenza di Kvaratskhelia. La dirigenza azzurra è molto attiva e nelle ultime ore, come riferito da Marco Giordano in esclusiva per SpazioNapoli.it, è stato proposto il rinnovo con annesso aumento dell’ingaggio che ammonta sui 5/5.5 milioni di euro.

Come svelato da Giordano, la posizione del Napoli è decisa: Kvara resterà a ogni costo. Tuttavia, non è previsto un nuovo incontro tra le parti che si riaggiorneranno prossimamente, senza alcuna fretta. La serenità regna sovrana, complice la comune volontà del calciatore e della società di proseguire insieme la propria avventura. Una splendida notizia per i tifosi azzurri che aumentano le proprie fantasie di vedere l’influenza di Antonio Conte sul rendimento del numero 77.