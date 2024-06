Calciomercato Napoli, Conte ha deciso: due colpi dalla Serie A – SKY

Il tecnico indica la via da seguire sul mercato, pronti due acquisti provenienti dal campionato italiano: i tifosi sognano in grande.

In casa Napoli aumenta l’attesa per la nuova stagione targata Antonio Conte. Il popolo azzurro è estremamente entusiasta dell’arrivo del tecnico leccese, la voglia di rivalsa in seguito alla pessima stagione è immensa. Il neo condottiero partenopeo attende grandi colpi da Giovanni Manna, direttore sportivo con il quale è in stretto contatto. Tra gli obiettivi di mercato della società partenopea ci sono due difensori provenienti dal campionato di Serie A. L’allenatore ha deciso, sono loro i preferiti per migliorare lo spessore della rosa.

A fare il punto della situazione è la redazione di Sky Sport, che conferma l’interesse del Napoli nei confronti di due giocatori di Torino e Roma. I tifosi sperano nel doppio colpo italiano.

Napoli, Manna prepara due colpi: nel mirino Buongiorno e Spinazzola

Alessandro Buongiorno e Leonardo Spinazzola sono i prossimi acquisti che Giovanni Manna proverà a piazzare. Come riferito dalla redazione di Sky Sport, la società azzurra conta di accelerare per regalare il duplice acquisto ad Antonio Conte. Per il giocatore del Torino ci sarà da pazientare almeno fino alla fine dell’Europeo, quando il club partenopeo tenterà l’affondo decisivo che farà vacillare Urbano Cairo. Per l’esterno di fascia i tempi dovrebbero essere più brevi, considerato l’imminente raggiungimento dello status di parametro zero. Il Napoli, inoltre, gode di ottimi rapporti tra il direttore sportivo Manna e il procuratore dell’ex Juventus e Atalanta.

Conte freme dalla voglia di avere a disposizione i due calciatori di Serie A, i quali potrebbero rivelarsi fondamentali nella proposta tattica che accompagnerà le prossime stagioni in azzurro.

Importanti novità anche su Di Lorenzo che, come ribadito da Sky, rimarrà a Napoli: l’accordo verrà definito ufficialmente nei prossimi giorni. Inoltre la testata sportiva ha confermato l’esclusiva di Marco Giordano per SpazioNapoli, sottolineando come per quanto concerne Kvaratskhelia, dopo il blitz di quest’oggi le parti si riaggiorneranno prossimamente e il calciatore accetterà la proposta di Aurelio De Laurentiis.

Importante punto della situazione sul mercato della società campana che inizia a cambiare la forma della propria rosa, aspetto di fondamentale importanza in seguito alla pessima annata conclusa in decima posizione. Il Napoli ha tanta voglia di rivalsa, Conte è pronto a guidare la rinascita del club che intende portare in alto. La nuova stagione si avvicina tra i sorrisi e la grande eccitazione dei tifosi napoletani.