Notizie calcio Napoli, Di Marzio annuncia l’addiio: “Operazione in prestito con obbligo di riscatto”

Il Napoli sta per concretizzare un colpo in uscita. Vicina la cessione per un azzurro, che piace ad un club di Serie A: accordo totale per la formula

Il Napoli lavora per rinforzare e sfoltire la rosa del prossimo anno. Il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, si sta dedicando sia alla pianificazione di nuovi acquisti, sia alla chiusura di alcune cessioni. Dopo la stagione deludente che gli azzurri hanno appena concluso, urge un cambiamento.

Oltre al caso Victor Osimhen, è a rischio la permanenza di un calciatore che non è riuscito ad imporsi nell’esperienza in prestito dello scorso anno. Il club di Aurelio De Laurentiis sta valutando la cessione del ragazzo ad un club “amico”, e una notizia dell’ultim’ora chiarirebbe anche i dettagli dell’operazione.

Calciomercato Napoli, Zanoli verso il Genoa in prestito con obbligo di riscatto

Alessandro Zanoli è diventato un oggetto misterioso da quando Luciano Spalletti ha lasciato il capoluogo campano. Il terzino ha faticato e non poco nella seconda parte di stagione, vissuta da comprimario in prestito con la maglia della Salernitana, con cui è retrocesso. Il Napoli ne sta valutando la cessione, e secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il Genoa starebbe definendo l’operazione per portare in Liguria il classe 2000:

Il Genoa è vicino a chiudere un nuovo acquisto in vista della prossima stagione. Si tratta di Alessandro Zanoli, terzino di proprietà del Napoli che ha trascorso la seconda parte dell’ultimo campionato in prestito alla Salernitanta. Il club rossoblù chiuderebbe la trattativa con un prestito con l’obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

Il club del presidente Alberto Zangrillo è a un passo dal trovare l’accordo con il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, per assicurarsi le prestazioni del laterale destro. Zanoli, attualmente chiuso da capitan Di Lorenzo e da Pasquale Mazzocchi, ha bisogno di ritrovare il feeling con il campo. Per far si che ciò accada, deve trovare una piazza che possa concedergli con regolarità la titolarità, e il Genoa potrebbe essere la soluzione giusta in questo senso.

Dopo un esordio con i fiocchi sotto la guida di Luciano Spalletti, in una delle rare occasioni di assenza di Giovanni Di Lorenzo, Zanoli sembrava promettere bene, tanto da poter insidiare addirittura la titolarità del capitano. Una volta separatosi dall’allenatore toscano, però, il calciatore si è perso, e ora la piazza di Genova, all’età di 23 anni, potrebbe rappresentare il trampolino di lancio ideale per tornare alle luci della ribalta.