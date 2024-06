“Conte al Napoli ammissione di debolezza”: la clamorsa critica di Capuano

Da non credere il commento social del giornalista che punta il dito contro la società azzurra e difende la big di Serie A: tifosi in delirio.

Antonio Conte è il principale protagonista delle vicende in casa Napoli. Il tecnico ha avviato la propria avventura nel capoluogo campano in seguito alla conferenza stampa di presentazione tenutasi nel pomeriggio di ieri. Le prime dichiarazioni del famelico allenatore hanno fatto breccia nel cuore dei tifosi napoletani, incantati dal forte spirito di appartenenza e dalla voglia di rivalsa in seguito alla pessima stagione. L’ex tecnico di Inter e Tottenham, stuzzicato dalla stampa, non ha esitato a rispondere alla provocazione lanciata da Ibrahimovic: nelle scorse settimane, il collaboratore rossonero ha annunciato di aver abbandonato la pista Conte poiché “al Milan non serve un manager che entri nelle questioni della società”.

Le dichiarazioni dello svedese hanno inevitabilmente incontrato il disprezzo dei supporters del Diavolo, desiderosi di vedere il top coach a Milano. La scelta della società meneghina è stata tuttavia difesa da Giovanni Capuano che ha clamorosamente criticato Aurelio De Laurentiis.

Napoli, Capuano da non credere: “Arrivo di Conte? Club azzurro debole”

Ha dell’incredibile quanto annunciato da Giovanni Capuano. Il giornalista ha commentato la conferenza di Conte, giudicando il suo arrivo a Napoli come dimostrazione di debolezza da parte del club partenopeo. Di seguito quanto si legge sul profilo X del giornalista:

“Consegnare a Conte (come a qualsiasi altro allenatore) tutto il club non è un atto di forza, ma un’ammissione di debolezza. Solo in un Napoli reduce da un fallimento totale sportivo e di scelte del suo proprietario è stato possibile che il copione dell’uomo solo al comando andasse in scena”.

Questo il clamoroso attacco di Capuano al Napoli che ha al contempo difeso la scelta del Milan di non virare su un “One man show”. Il giornalista ha inoltre aggiunto che il neo tecnico azzurro non avrebbe mai potuto dire le stesse cose in nessun’altra delle 19 società di Serie A.

Le dichiarazioni social hanno scatenato la rabbia dei supporters azzurri, schierati in massa a difesa del patron napoletano e dell’allenatore pugliese. Il popolo azzurro si tiene stretto l’arrivo del top manager ingaggiato da De Laurentiis, con quest’ultimo consapevole che il salentino avrà voci in capitolo su qualsiasi questione – come da lui stesso affermato. L’entusiasmo è alle stelle, la dura critica di Capuano aumenta la voglia di rivalsa dei napoletani.