Colpo Buongiorno, due nomi per abbassare il prezzo: sprint del Napoli

Gli azzurri giocano una nuova carta per provare ad arrivare al centrale del Torino: la mossa di Manna fa vacillare Cairo.

Lavori in corso in casa Napoli con gli azzurri che si avvicinano alla nuova stagione, la prima sotto la guida di Antonio Conte. Il tecnico leccese, nel pomeriggio di ieri, si è reso protagonista della conferenza stampa di presentazione tra la forte gioia del popolo di fede napoletana. L’ex Inter è stato stuzzicato su diverse questioni, tra cui l’arrivo di Alessandro Buongiorno nel reparto arretrato. Conte ha dribblato la domanda, ma è chiaro l’interesse degli azzurri nei confronti del centrale granata. Urbano Cairo, tuttavia, spara alto per rendere possibile la partenza del ’99.

Dal proprio canto, il Napoli ha in mente la strategia per abbassare le pretese economiche del patron torinese: si tratta dell’inserimento di due contropartite tecniche che andrebbero a rinforzare la difesa piemontese.

Napoli, Ostigard e Natan per arrivare a Buongiorno: la situazione

Il Napoli è forte su Alessandro Buongiorno del Torino. La dirigenza partenopea, tuttavia, dovrà convincere Urbano Cairo ad abbassare le pretese economiche e come annunciato da Nicolò Schira la mossa è stata trovata. L’esperto di calciomercato ha rivelato l’inserimento di Ostigard e Natan come contropartite tecniche che potrebbero soddisfare il nuovo arrivato Vanoli. Di seguito quanto dichiarato dal giornalista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ostigard o Natan potrebbero accasarsi al Torino come contropartite per Buongiorno, ma anche come trattative indipendenti. L’addio di Djidji e di Lovato fanno capire che serviranno diversi difensori al Torino”.

Le parole di Schira evidenziano la grande necessità dei granata di sopperire alle partenze in difesa, per cui il Napoli può arrivare a Buongiorno senza sborsare un’elevata somma.

L’esperto di mercato milanese ha anche sottolineato la forte volontà di Conte di voler allenare il centrale difensivo, a cui sarebbe affidato un posto nel terzetto arretrato. Lo stesso Buongiorno ha accettato la proposta napoletana proprio in seguito alla spietata corte del tecnico leccese, i due sono pronti a fare faville all’ombra del Vesuvio. Aumenta a dismisura la gioia del popolo partenopeo, il Napoli ha intenzione di allestire una grande squadra da consegnare al vincente allenatore.

Salgono le quotazioni di Alessandro Buongiorno in maglia azzurra, in seguito alla conclusione dell’Europeo si potrà arrivare alla fumata bianca definitiva con il Torino. Si indebolisce sempre di più la posizione di Urbano Cairo: Napoli sogna in grande.