Ultim’ora Lukaku, contatti con un altro club di Serie A: Napoli anticipato

Il Napoli punta forte su Lukaku, espressamente richiesto da Conte. Il bomber, però, è stato contattato da un altro club di Serie A, che prova lo sgarbo agli azzurri

Antonio Conte e Romelu Lukaku, una storia d’amore interrottasi ai tempi dell’Inter, che potrebbe riprendere il prossimo anno. Il tecnico vede il belga come suo numero nove ideale, in vista della prossima stagione, la prima all’ombra del Vesuvio. Da settimane è ormai noto l’addio di Victor Osimhen, perché il calciatore ha deciso di andar via dal capoluogo campano in cerca di una nuova esperienza. La società, negli ultimi tempi, ha provato a muoversi in prima persona per velocizzare la fase di vendita, ma ad oggi non sembrano esserci squadre pronte ad acquistare il nigeriano.

Lukaku, impegnato con il Belgio agli Europei, aspetta una chiamata del Napoli, perché a più riprese ha palesato la voglia di tornare a lavorare con mister Conte. L’attaccante, quindi, non ha dubbi, mentre il patron Aurelio De Laurentiis si, in virtù del fatto che prima deve incassare i soldi della clausola di Osimhen. Una notizia dell’ultim’ora rivela, inoltre, che sul bomber del Chelsea c’è un’altra squadra di Serie A.

Calciomercato Napoli, occhio al Milan, sondaggio per Romelu Lukaku

Romelu Lukaku vuole tornare in Italia, possibilmente sotto la guida di Antonio Conte. Il belga ha fatto ritorno al Chelsea dopo il prestito alla Roma, ma gli inglesi non hanno intenzione di puntare su di lui, così come il calciatore non ha intenzione di rimanere nella città di Londra.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, nella corsa all’attaccante nelle ultime ore si sarebbe inserito il Milan, che come gli azzurri è alla ricerca di un nuovo numero nove, vista la partenza di Olivier Giroud:

Nuovi contatti tra Milan e Chelsea per Lukaku. Il Milan lo voleva in prestito e i Blues avevano detto di no. I contatti sono andati avanti, ma i rapporti tra le due società sono ottimi e si parleranno ancora. Questo dimostra come i rossoneri non siano fermi solo su Zirkzee. Sappiamo che Lukaku aveva sentito Antonio Conte nei giorni scorsi, ma il mercato del Napoli è bloccato dall’affare Osimhen. La sensazione è che per sbloccare la cessione del nigeriano occorra tempo, diverse settimane. Perciò se il Milan intende chiudere l’affare Lukaku, deve farlo prima che il Napoli ceda Osimhen.

Il nuovo interesse fatto registrare dal Milan potrebbe complicare i piani del Napoli, che si trova con le mani legate per via dell’assenza di pretendenti per Victor Osimhen. La sensazione è che la volontà del calciatore possa fare la differenza, ma il tempo stringe per il d.s. azzurro Giovanni Manna, il diavolo fa sul serio.