Napoli, il quotidiano lancia l’allarme: “C’è un paradosso da risolvere”

In casa Napoli, proprio nel giorno della conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte, è stato lanciato un allarme che sta facendo preoccupare i tifosi azzurri.

Quella di oggi, di fatto, è una giornata storica per il Napoli. Alle ore 15.15, infatti, nel Palazzo Reale del capoluogo campano ci sarà finalmente la presentazione di Antonio Conte. Nell’ambiente partenopeo, ovviamente, c’è tantissima attesa per sentire le prime dichiarazioni del tecnico pugliese sulle varie vicende di mercato che sono in queste settimane sotto la luce dei riflettori.

Sul Napoli, infatti, si stanno susseguendo diverse indiscrezioni sul futuro di giocatori chiave dello storico scudetto vinto con Luciano Spalletti sulla panchina azzurra: dal capitano Giovanni Di Lorenzo, passando per il bomber Victor Osimhen, all’uomo assist Khvicha Kvaratskhelia. Tuttavia, in attesa della conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte, un quotidiano importante ha sottolineato un paradosso presente tra le fila della squadra azzurra.

Per il Mattino c’è un paradosso nel Napoli: “Folorunsho percepirà lo stesso stipendio di Kvaratskhelia”

A sottolineare questa ‘bizzarria’ è direttamente ‘Il Mattino’: “Michael Folorunsho ha trovato l’accordo con il Napoli per i prossimi cinque. Il centrocampista, impegnato ora nell’Europeo con l’Italia di Luciano Spalletti, percepirà 1,2 milioni di euro a stagione, ovvero la stessa cifra dello stipendio che, paradossalmente, il club partenopeo elargisce a Khvicha Kvaratskhelia”.

Secondo il quotidiano, quindi, è strano che un giocatore appena tornato dal prestito dal Verona abbia lo stesso stipendio di uno degli assoluti protagonisti dello scudetto. Proprio questo paradosso, di fatto, ha portato alle dichiarazioni di rottura con il Napoli di qualche giorno fa da parte sia dell’agente che del padre del calciatore georgiano.

Allo stesso tempo, però, la risposta del club di proprietà di Aurelio De Laurentiis è stata davvero molto netta. Il Napoli, infatti, ha ribadito l’incedibilità di Kvaratskhelia. Quest’ultimo, di fatto, è stato indicato da Antonio Conte tra i perni assoluti della sua squadra. Basti pensare che il club partenopeo ha rispedito al mittente l’offerta per l’attaccante esterno del PSG di circa 100 milioni di euro.

Molto probabilmente, dunque, Antonio Conte ribadirà questo pomeriggio la permanenza di Kvaratskhelia. Oltre alle parole sul futuro del geoergiano, molto probabilmente, il tecnico toscano parlerà anche della situazione di Giovanni Di Lorenzo. Anche quest’ultimo, di fatto, ha espresso la volontà di lasciare Napoli che, però, ha già comunicato che non ha la minima intenzione di vendere il capitano del terzo scudetto.