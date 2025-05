Parma-Napoli, caos biglietti! Sold out annunciato, le parole del Questore

Caos per la vendita dei biglietti di Parma-Napoli, sistemi bloccati e sold out annunciato.

Il prossimo match di campionato del Napoli, previsto per domenica sera contro il Parma, sta già facendo parlare di sé ormai da diversi giorni. Non si tratta solo del campo, ma anche della questione relativa ai tagliandi e all’ordine pubblico.

La lotta scudetto si fa sempre più serrata quando mancano ormai solo due gare alla fine del campionato di Serie A. Il vantaggi degli uomini di Antonio Conte sull’Inter si è ridotto ad un solo punto, ragion per cui ci sarà bisogno di vincere contro gli emiliani per continuare a portare avanti il sogno. Intanto si è scatenato il caos nelle ultime ore per via dei disagi accusati ai tifosi partenopei nell’acquisto dei biglietti. Diverse le ricevitorie che non hanno avuto la possibilità di emettere biglietti, disagi anche in altre regioni dove, chi ha provato, ha trovato il sistema bloccato.

Parma-Napoli, parla il Questore

La polemica relativa ai tagliandi messi a disposizione dei tifosi napoletani, però, continua anche dopo diverse ore dalla messa in vendita. A parlare per chiarire la situazione è stato il Questore di Parma, Maurizio Di Domenico, che ai microfoni di Radio CRC ha voluto analizzare la situazione in vista di domenica.

“Sono disponibili 3500 biglietti per i tifosi del Napoli, quelli del settore ospiti. Non sarà consentito andare in altri settori: abbiamo adottato un articolato sistema di sicurezza. È stato fatto uno sforzo notevole per consentire questo ingresso ai tifosi azzurri. Colgo l’occasione per dire a tutti coloro che entreranno in possesso del biglietto che sarà nominativo, cartaceo e che non sarà possibile acquistare altri biglietti. Per tutti coloro che vorranno acquistare i biglietti per gli altri settori bisognerà disporre della fidelity card del Parma acquistata entro il 30 marzo”, ha commentato il Questore.

Infine anche una rivelazione, non saranno disponibili altri tagliandi. Lo stadio sarà, quindi, tutto esaurito.