Mercato Napoli, non solo Rafa Marin: accelerata in corso per il secondo colpo!

Dopo l’arrivo del giovane spagnolo Rafa Marin, il Napoli è vicino a chiudere per il secondo colpo di questa sessione estiva di calciomercato.

Con la giornata di oggi, di fatto, ci sarà il primo atto del Napoli di Antonio Conte. Quest’ultimo, infatti, sarà presentato questo pomeriggio al Palazzo Reale del capoluogo campano. I tifosi azzurri, e non solo, sono ovviamente ansiosi di ascoltare la prime parole del tecnico pugliese in conferenza stampa come allenatore della loro squadra del cuore.

Dal momento dell’annuncio di Aurelio De Laurentiis, infatti, i sostenitori del Napoli hanno messo da parte la delusione per l’andamento della stagione conclusasi con un desolante decimo posto e, quindi, senza qualificazione ad una delle tre competizioni europee. Tuttavia, oltre all’ingaggio di Antonio Conte, il presidente del team partenopeo è al lavoro per regalare un altro colpo di calciomercato.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis sta per regalare Leonardo Spinazzola ad Antonio Conte

Dopo l’acquisto dal Real Madrid del giovane difensore centrale Rafa Marin, come quanto riportato dal quotidiano italiano ‘La Repubblica’, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha tutta l’intenzione di chiudere per l’ingaggio di Leonardo Spinazzola. Quest’ultimo, dunque, potrebbe arrivare da parametro zero, visto che non ha rinnovato il suo contratto in scadenza con la Roma.

Ad Antonio Conte piace molto Leonardo Spinazzola, considerando che l’avrebbe voluto già ai tempi dell’Inter. Nel frattempo, lo stesso calciatore ha già mostrato il suo consenso per un suo possibile passaggio al Napoli. Il laterale, inoltre, avrebbe anche garantito sulle sue condizione fisiche. Dall’infortunio subito durante l’ottavo di finale di Euro 2020 tra l’Italia ed il Belgio, di fatto, il calciatore non è mai stato continuo.

Tuttavia, considerando che partirebbe nelle gerarchie di Antonio Conte dietro a Mathias Olivera, Leonardo Spinazzola nel Napoli potrebbe trovare la giusta serenità di tornare a giocare al massimo del suo livello. Il club partenopeo, infatti, non avrà le coppe europee l’anno prossimo e, quindi, per il laterale ci sarà tutto il tempo per recuperare la miglior condizione.

Con l’arrivo di Leonardo Spinazzola, però, sarebbe quasi inevitabile l’addio di uno dei big di questi ultimi anni del Napoli, ovvero Mario Rui. Il portoghese, in azzurro dal 2017, è stato messo in vendita dal club partenopeo. La difesa azzurra di Antonio Conte, dunque, sta prendendo forma, visto che Giovanni Manna sta cercando di chiudere anche per due altri giocatori: Alessandro Buongiorno del Torino e lo spagnolo Mario Hermoso.