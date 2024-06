Mercato Napoli, nome inedito per il post Osimhen: è sfida a due club di Serie A

Il Napoli è alla ricerca di nuovi profili da inserire nella rosa azzurra. Nuovo nome per l’attacco per il dopo Osimhen, ma sul calciatore ci sono altre squadre di Serie A

Sono giorni caldi in casa Napoli per conoscere il futuro di Victor Osimhen. Tra pochissimo, il calciomercato entrerà nel vivo, e il bomber potrebbe salutare. C’è da registrare, al momento, la notizia che nessun club ha manifestato particolare interesse per il nigeriano. Il prezzo della clausola rescissoria spaventa, 130 milioni di euro sono tanti, l’investimento per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante è di quelli importanti.

Il direttore sportivo, Giovanni Manna, sta lavorando per trovare una soluzione che soddisfi tutti, mentre continua a sondare terreni per il numero nove che verrà. Il Napoli non vuole rimanere con le mani in mano, e mentre attende di vendere il suo gioiello più pregiato, intavola discorsi per capire su chi affondare il colpo. Nella giornata odierna, è apparso un nuovo nome nella lista dei desideri azzurri.

Calciomercato Napoli, Strand Larsen nuovo nome per l’attacco, concorrenza di Bologna e Roma

Il Napoli è pronto a un duello di mercato tutto italiano. L’addio di Victor Osimhen è solo da concretizzare: una volta incassata la cifra della clausola rescissoria, il presidente Aurelio De Laurentis ed il suo direttore sportivo affonderanno il colpo per un nuovo bomber. Oltre al solito Romelu Lukaku, che continua ad aspettare un’offerta ufficiale da parte degli azzurri, ci sarebbe un nuovo nome nella lista dei desideri della presidenza partenopea.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, il Napoli avrebbe messo gli occhi sul talento svedese Strand Larsen. L’attaccante, di proprietà del Celta Vigo, ha addosso gli occhi di parecchie squadre, e in Italia, oltre agli azzurri, c’è da segnalare il forte interesse del Bologna, che lo vede come sostituto ideale del partente Joshua Zirkzee. Nelle ultime ore, anche la Roma avrebbe chiesto informazioni agli spagnoli per il bomber classe 2000.

Strand Larsen è un attaccante di peso, capace di far salire la squadra sbracciando parecchio con i difensori avversari. Il giovane bomber ha già vissuto un’esperienza in Italia: ha giocato nella primavera del Milan, quando in panchina c’era Gennaro Gattuso. Il Celta Vigo decise di acquistarlo dagli olandesi del Groningen spendendo 12 milioni di euro, e ora valuta di cederlo ad una cifra vicina ai 20 milioni. Per il Napoli rappresenta un’idea, ma prima va risolta la questione Osimhen.