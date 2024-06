Di Lorenzo-Juve, Tuttosport insiste: rivelazione sullo scambio con Chiesa

In queste ultime ore è circolata ancora una volta l’indiscrezione che riguarda il possibile scambio tra Di Lorenzo e Chiesa.

Antonio Conte sarà presentato questo pomeriggio, esattamente alle ore 15.15, a Palazzo Reale di Napoli. Il tecnico pugliese, quindi, si soffermerà sia sui motivi che l’hanno portato ad accettare l’offerta arrivatagli dal presidente Aurelio De Laurentiis che sulle varie indiscrezioni di calciomercato che stanno toccano in questi giorni tanti calciatori del team azzurro.

Dopo la conferenza stampa dell’ex ct della Nazionale italiana di oggi, quindi, sapremo sicuramente qualcosa di più sulla strategia di calciomercato, sia per quanto riguarda quello in entrata che in uscita. Antonio Conte, dunque, potrebbe anche soffermarsi su un’indiscrezione di mercato circolata in queste ultime ore che riguarda anche la più acerrima rivale del Napoli, ovvero la Juventus.

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, la ‘Vecchia Signora’ ed il club partenopeo potrebbero dare vita ad uno scambio di calciomercato davvero incredibile, ovvero quello tra due giocatori impegnati all’Europeo con la Nazionale guidata da Luciano Spalletti, ovvero Federico Chiesa e Giovanni Di Lorenzo.

Calciomercato Napoli, possibile scambio con la Juventus: Chiesa e Di Lorenzo i due protagonisti

L’attaccante, considerando che il suo contratto con la Juve scadrà l’anno prossimo, è tra i giocatori che potrebbero lasciare la squadra guidata da Thiago Motta. Cristiano Giuntoli, non ha la minima intenzione di perdere l’anno prossimo a zero un giocatore come Federico Chiesa. Allo stesso tempo, l’ex allenatore del Bologna potrebbe avere il terzino destro da far ruotare con Danilo.

Mentre il Napoli potrebbe contare sugli strappi ed accelerazioni dell’ex calciatore della Fiorentina. Anche se c’è da dire che, almeno per il momento, il club partenopeo ha già ribadito che Giovanni Di Lorenzo non cambierà squadra in questa sessione di calciomercato estiva. Tuttavia, tutto potrebbe cambiare se Aurelio De Laurentiis dovesse offrire il cartellino destro e 10 milioni di euro per regalare Federico Chiesa ad Antonio Conte.

Di questa possibile trattativa, di fatto, ne sapremo sicuramente qualcosa in più dopo la conferenza stampa del tecnico pugliese. Nel frattempo, nella serata di ieri c’è stato un incontro proprio tra i vertici del Napoli e Mario Giuffredi (ovvero l’agente di Giovanni Di Lorenzo). Staremo a vedere, dunque, quale sarà il futuro di uno dei protagonisti assoluti dello scudetto vinto l’anno scorso. L’incontro di ieri, in attesa di conoscere qualcosa in più sul destino del terzino destro, è stato comunque fruttuoso, visto che le parti hanno trovato l’accordo per il rinnovo di Michael Folorunsho fino al 2029.