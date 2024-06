Conte pone i primi paletti e usa il pugno duro: messaggio forte ai calciatori

Antonio Conte ha lanciato un duro messaggio ai calciatori del Napoli. Le parole del tecnico durante la presentazione ufficiale.

L’avvento di Antonio Conte ha dato una boccata d’aria importante ai tifosi e non solo. Dopo le delusioni della passata stagione, l’arrivo dell’allenatore italiano ha ridato il giusto entusiasmo all’intero ambiente. Si tratta, di un tecnico che gode di grandi qualità che nel corso degli anni ha creato tanti progetti vincenti. Oltre all’aspetto tattico-tecnico, parliamo di una personalità importante capace di godere del rispetto dei protagonisti all’interno dello spogliatoio.

In tal senso, alcune dimostrazioni son arrivate già oggi nel corso della presentazione ufficiale. Per la prima volta, Antonio Cinte ha risposto alla domande da allenatore del Napoli, senza peli sulla lingua e soprattutto con molta convinzione. Il neo tecnico ha analizzato le cosiddette “situazioni difficili”, basti ripensare a Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia. A tal proposito, l’ex Juventus ha voluto lanciare un messaggio forte ai diversi profili azzurri e non solo.

Conte: “Napoli non dev’essere una squadra di passaggio per il futuro”

Antonio Conte vanta una personalità molto importante, la quale spesso gli ha permesso di “lottare” in situazioni non semplici. I suoi ideali sposano alla grande quelli di Aurelio De Laurentiis, motivo per il quale i due hanno creato un progetto accattivante alla Corte del Vesuvio. Intanto, oggi durante la presentazione ufficiale, il neo allenatore ha analizzato diversi temi importanti legati ai suoi calciatori. Di seguito le sue parole a riguardo.

“Io mi auguro che il Napoli non venga visto come una squadra di passaggio, ma come una meta. Il calciatore deve approdare qui con la consapevolezza di essere in una squadra che lotterà per grandi obiettivi”.

Quelle usate da Antonio Conte son state sicuramente parole molto forti. Quest’ultime, vanno a “colpire” quei calciatori che hanno manifestato dei mal di pancia nelle ultime settimane. L’allenatore, tramite tali affermazioni, ha già fatto capire che sarà lui a decidere il futuro dei protagonisti, ancor più a causa del “patto” stipulato con Aurelio De Laurentiis. Infatti, il tecnico ha fatto presente al presidente una lista di calciatori “incedibili”, ed ovviamente intende rispettarla.

Intanto, il calciomercato sta per entrare nel vivo. Le big sulle tracce di Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia son diverse, ma dopo oggi c’è la consapevolezza che i due azzurri sono al centro del progetto. Difficilmente sarà possibile vederli con un’altra casacca addosso, ancor più a causa dei contratti “imponenti” con il club partenopeo.