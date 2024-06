Ultim’ora, De Laurentiis ha trovato l’accordo: resta al Napoli fino al 2029!

Il Napoli lavora sulla squadra per il prossimo anno. Mister Conte apprezza tanto un calciatore al rientro dal prestito: trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2029

Mister Antonio Conte ha le idee chiare, la rosa del prossimo anno sarà composta solo da ragazzi pronti al sacrificio e al duro lavoro. Tanti calciatori azzurri sono in bilico tra permanenza e addio, mentre altri sono sicuri del posto, in questo nuovo capitolo della storia partenopea.

Tra i calciatori pronti a giocarsi le proprie carte c’è un ragazzo che rientra dal prestito: la stagione appena conclusa per lui è stata quella della consacrazione tra i grandi del calcio. Per questo motivo, sia il mister che la dirigenza partenopea sono pronti a scommettere forte su di lui. Un’annuncio dell’ultim’ora conferma queste premesse, è ufficiale l’accordo per un rinnovo fino al 2029.

Napoli, Michael Folorunsho rinnova fino al 2029 con gli azzurri

Michael Folorunsho è reduce da un’ottima stagione vissuta all’Hellas Verona in prestito, con cui si è reso autore di 5 gol e 1 assist in 34 presenze totali, risultando decisivo ai fini della salvezza degli scaligeri. Mister Antonio Conte pare aver espresso un forte gradimento nei confronti del centrocampista italiano, e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli ha blindato il romano fino al 2029.

Per quanto concerne gli altri prestiti azzurri, la posizione del tecnico è chiara, saranno prima valutati in ritiro. Tra i tanti, Elia Caprile è colui il quale gode di maggiori possibilità di restare, visto il probabile addio di Pierluigi Gollini, mentere le situazioni Gianluca Gaetano e Walid Cheddira saranno rivalutate più avanti.