Ultime notizie Napoli, Pedullà svela: “Ho notizie diverse”, la verità su Di Lorenzo!

A Napoli si è concluso da qualche ora l’incontro tra l’agente di Di Lorenzo, Giuffredi, e la presidenza azzurra. Arrivano nuovi aggiornamenti in merito a ciò che è accaduto da Alfredo Pedullà

In serata, a Napoli, c’è stato il tanto atteso incontro tra il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, il neo d.s. Giovanni Manna, e l’agente di capitan Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi. Il confronto, durato circa due ore presso l’Hotel Britannique, è servito alle parti per chiarire varie questioni, che interessano diversi calciatori, e nelle intenzioni era un’occasione per tornare sulla questione Di Lorenzo, che continua a turbare l’ambiente partenopeo.

Tra i tanti retroscena emersi, sembrava esserci stato un tentativo di disgelo tra le parti, dopo un periodo vissuto ad alta tensione. Una notizia dell’ultim’ora, purtroppo, racconta uno scenario ben diverso: la situazione pare non essersi evoluta, e nuovi dubbi in merito alla questione continuano ad appesantire la vicenda.

Incontro De Laurentiis – Giuffredi, secondo Pedullà non è stato fatto alcun passo avanti

L’incontro conclusosi da qualche ora tra il presidente del Napoli, il d.s. azzurro e l’agente Mario Giuffredi non sembra aver portato a nuovi epiloghi in merito alla questione Di Lorenzo. La dirigenza, che da tempo sotto consiglio del neo tecnico azzurro Antonio Conte sta provando a convincere il proprio capitano a restare, pare non voglia più fare passi verso il calciatore. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia, i presunti passi in avanti verso un disgelo tra il Napoli e il laterale non ci sarebbero stati.

Durante le due ore di colloquio tra l’agente ed il presidente pare non esserci stato spazio per un tentativo di riavvicinamento, e nemmeno nessun volontà di rilancio del club partenopeo per ritrattare la posizione del proprio capitano, tant’è vero che del terzino si è parlato circa un minuto e mezzo, dichiara il giornalista.

L’incertezza che aleggia sul futuro di Giovanni Di Lorenzo è tanta, ed il calciatore ha chiesto di non essere disturbato, perché impegnato con l’Italia di Luciano Spalletti in Germania. Dopo aver pareggiato in extremis contro la Croazia, infatti, la squadra del mister ex Napoli è riuscita a qualificarsi agli ottavi di finale, dove se la vedrà con la Svizzera.