Napoli, nuovo annuncio di Kvaratskhelia sul futuro: avete sentito?

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia continua ad essere incerto, con il Napoli che attende la fine dell’Europeo. Intanto il georgiano è tornato a parlare in conferenza stampa.

Con il termine della stagione 2023/2024, sono emersi dei casi piuttosto critici e spinosi in casa Napoli. Oltre a quello del capitano Giovanni Di Lorenzo, c’è quello del fuoriclasse Khvicha Kvaratskhelia.

L’esterno georgiano aveva già dribblato le domande sul suo futuro dopo le precedenti due sfide, ma le voci non accennano a placarsi. C’è il nuovo annuncio di Kvaratskhelia sul futuro in conferenza stampa.

Kvaratskhelia, nuovo annuncio sul futuro: le parole in conferenza stampa

L’esterno del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, è impegnato agli Europei con la sua Georgia, che si giocherà domani il tutto per tutto. I georgiani sono ad un passo dall’eliminazione, a meno che non arrivi un’inaspettata vittoria domani sera contro il Portogallo. Dopo di che tornerà al centro dei discorsi il futuro di Kvaratskhelia, che è stato uno dei discorsi più chiacchierati nell’intero torneo della Georgia. Il giocatore del Napoli ha risposto nuovamente in conferenza stampa alle voci sul suo futuro:

“Vorrei evitare di commentare, siamo qui per parlare della nazionale portoghese e di quella georgiana. Questa è l’unica cosa che ci interessa. Non pensiamo ad altro”.

L’esterno del Napoli ha nuovamente rispedito al mittente la domanda sul futuro in azzurro o meno. Ad oggi il futuro di Kvaratskhelia è molto incerto, con l’agente ed il padre che premono per l’addio al Napoli. D’altro canto, il Napoli sta lavorando al suo rinnovo di contratto con cospicuo adeguamento per scongiurare la cessione. Alla finestra c’è sempre il PSG, che forte di un accordo verbale col giocatore prepara l’assalto con un’offerta monstre. Il Napoli non ha alcuna intenzione di cedere l’esterno georgiano, a meno che non arrivi una cifra vicino ai 130 milioni di euro. A cifre inferiori, il Napoli non si siederà neanche al tavolo delle trattative.

A decidere il proprio futuro sarà però Kvaratskhelia, che dopo l’Europeo avrà un incontro con Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna ed Antonio Conte. Lì il georgiano chiarirà la propria posizione, che sia una permanenza o una cessione. In base a ciò che deciderà Kvaratskhelia, il Napoli è pronto a prendere le adeguate contromisure. Intanto prosegue il lavoro sul rinnovo per scongiurare la cessione, ma si lavora anche ad eventuali sostituti in caso di addio. Nel frattempo Kvaratskhelia continua a dribblare le domande sul proprio futuro, mantenendo la propria attenzione esclusivamente sull’Europeo con la Georgia, e sulla sfida decisiva col Portogallo.