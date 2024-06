Caso Di Lorenzo, altro che disgelo: Bargiggia svela cos’ha fatto il Napoli!

Si è concluso da poco l’ incontro tra l’agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ed il Napoli. Arrivano aggiornamenti in merito a ciò che è accaduto

È da poco terminato l’incontro tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il d.s. Giovanni Manna, e l’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi. Al termine del confronto, il procuratore ha rilasciato alcune dichiarazioni fuori l’Hotel Britannique, luogo in cui si è tenuto il colloquio, in cui ha specificato che sono stati toccati più temi, che interessano diversi calciatori azzurri, e che di capitan Di Lorenzo non si è praticamente parlato.

Diverse fonti hanno svelato alcuni retroscena, che parlano di un tentativo di riavvicinamento tra le parti, dopo i giorni vissuti sul piede di guerra. Un’aggiornamento dell’ultim’ora, invece, confuta quanto detto, mettendo in chiaro come la situazione non si sia evoluta verso scenari di disgelo.

Incontro Giuffredi – Napoli, Bargiggia nega il tentativo di riappacificazione tra le parti

L’incontro conclusosi poco fa tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il d.s. azzurro Giovanni Manna e l’agente Mario Giuffredi era tanto atteso dall’ambiente partenopeo. La dirigenza, da diversi giorni, sta provando a convincere il proprio capitano ad onorare il contratto in essere, che pare proprio non voglia cambiare posizione dopo le dichiarazioni del suo procuratore di qualche settimana fa. Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Bargiggia, attraverso il proprio profilo X, i tanto chiacchierati passi in avanti verso la permanenza del terzino in azzurro non sarebbero fondati.

Anzi, nel tweet di poco fa è stato specificato come dopo le due ore di colloquio tra l’agente, il presidente e il d.s. non ci sia stato nessun riavvicinamento, e nemmeno nessun tentativo di rilancio del club partenopeo per trattenere capitan Di Lorenzo. Indiscrezioni contrastanti, che alimentano l’alone di incertezza che aleggia sul futuro del laterale impegnato con l’Italia di Luciano Spalletti, che grazie al pareggio di ieri sera maturato nei 90 minuti contro la Croazia, è riuscita a strappare un pass per gli ottavi di finale.

Dall’incontro sono emersi anche retroscena riguardo altri calciatori azzurri, a partire dal rinnovo del centrocampista Michael Folorunsho, quest’anno in prestito all’Hellas Verona, passando per le situazioni di Mario Rui e Gianluca Gaetano, che, come confermato da Giuffredi, saranno valutati in ritiro ed eventuali discorsi sulla permanenza sono da posticipare al mese di agosto. Infine, una buona notizia, la conferma di Matteo Politano in azzurro, che dopo aver concluso un’ottima stagione a livello personale, potrà ancora dire la sua con la maglia del Napoli.