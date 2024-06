“Blitz a sorpresa per Kvara”, il quotidiano non ha dubbi: cambia tutto per il Napoli

Pronto un blitz a sorpresa per Khvicha Kvaratskhelia: verrà raggiunto in Germania per definire il suo futuro, i dettagli.

Il Napoli di Antonio Conte a breve si riunirà in ritiro per iniziare la preparazione atletica e scrivere le prime righe di un nuovo capitolo della storia azzurra con il nuovo allenatore. L’ex Juve ed Inter ha portato una ventata di entusiasmo, necessaria per i tifosi dopo la disastrosa stagione appena conclusasi. Il decimo posto in campionato ha evidenziato le debolezze psicofisiche dei protagonisti partenopei: poco cattivi sotto porta e troppo superficiali in fase difensiva.

De Laurentiis ha deciso di procedere mediante l’avvio di un processo di ricostruzione che possa indirizzare il Napoli nuovamente verso i vertici della Serie A. La scelta di un allenatore come Conte, esigente e carismatico, potrebbe stimolare la squadra a far sempre meglio per riconquistare la fiducia dei tifosi. Il mercato sarà una chiave decisiva per definire almeno sulla carta le ambizioni del Napoli del prossimo anno.

I punti fermi su cui Conte avrebbe voluto insistere per far girare l’intera squadra attorno a loro sono il capitano Giovanni Di Lorenzo e la stella Khvicha Kvaratskhelia. Due giocatori che nell’ultimo periodo, al contrario, hanno espresso indirettamente il proprio malcontento di restare sotto l’ombra del Vesuvio.

De Laurentiis pronto a volare in Germania: le ultime chance per trattenere Kvaratskhelia

Aurelio De Laurentiis è pronto a volare in Germania, sede di Euro 2024, per raggiungere Khvicha Kvaratskhelia, impegnato con la sua Georgia in una partecipazione storica nel torneo. Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, la dirigenza azzurra avrebbe deciso di incontrare l’entourage del calciatore per discutere riguardo al rinnovo del 77.

L’ala sinistra, infatti, secondo la visione del presidente del Napoli, sarebbe la stella della squadra e la volontà dei vertici del club campano si orienterebbe verso la costruzione della nuova squadra attorno al talento ex Dinamo Batumi. Ci si aspetta, dunque, un passo indietro rispetto alle ultime parole pronunciate e dall’agente Mamuka Jugeli e dal padre del calciatore, che vorrebbero vedere Kvara giocare la Champions League anche il prossimo anno.

Una situazione che dovrà essere risolta a breve per farsì che il tutto venga definito prima che la società compia delle scelte che potrebbero stravolgere i piani iniziali di Antonio Conte e staff. Dopo l’Europeo ci saranno grosse novità sul destino di diversi calciatori del team azzurro.