Ultim’ora Napoli, incontro previsto tra Manna e Giuffredi: si parlerà di due giocatori!

Svelate le ragioni dell’appuntamento tra il dirigente sportivo azzurro e il celebre procuratore napoletano, c’è grande attesa.

Il Napoli si avvia alla nuova stagione con non poche difficoltà. Gli azzurri, nonostante l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina, sono impegnati in spiacevoli vicende interne che coinvolgono diversi giocatori. Tra questi primeggia Giovanni Di Lorenzo, capitano partenopeo che in seguito alla conclusione del campionato ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis di essere ceduto. La volontà del giocatore è stata ribadita con prepotenza da Mario Giuffredi, suo procuratore, che ha trovato però il totale disaccordo del nuovo tecnico napoletano. Conte, infatti, ha imposto la permanenza al laterale toscano e ora le parti sono a lavoro per trovare un pacifico accordo.

Proprio del terzino di Ghivizzano si parlerà nei prossimi giorni, in un appuntamento previsto tra Manna e Giuffredi; non è finita qui, poiché anche Micheal Folorunsho sarà oggetto di discussione.

Napoli, Manna e Giuffredi parleranno di Di Lorenzo e Folorunsho

Giovanni Manna e Mario Giuffredi si incontreranno nei prossimi giorni per discutere della vicenda Di Lorenzo e della permanenza di Micheal Folorunsho. Questa è la notizia riferita da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, di seguito le dichiarazioni rilasciate dal giornalista:

“Di Lorenzo? La diplomazia sta lavorando per una buona riuscita della problematica. Per Conte c’è un diktat e per lui Di Lorenzo non si muoverà. Manna ha sentito di nuovo Giuffredi e tra giovedì e venerdì ci sarà un nuovo incontro, per parlare di Di Lorenzo e del rinnovo di Folorunsho”.

In evidenza, ancora una volta, l’intenso lavoro del direttore sportivo ex Juventus chiamato a ricucire lo strappo con il difensore azzurro e a trovare un accordo con l’ex Bari. Le intenzioni del Napoli, soprattutto di Conte, di tenersi stretto Di Lorenzo sono chiare ma è aperto ogni scenario per il futuro del calciatore. Da tenere d’occhio la questione rinnovo di Micheal Folorunsho, centrocampista messosi in mostra, in prestito, nell’ultima stagione al Verona. Il classe ’98 potrebbe fare al caso dell’allenatore salentino, le caratteristiche di Folorunsho sono ideali nella proposta tattica di Conte. C’è tanta fiducia per il rinnovo e la permanenza del tuttofare attualmente impegnato con la Nazionale.

I prossimi giorni saranno fondamentali per il Napoli, tutto passerà per il lavoro di Manna e le intenzioni di Giuffredi – che darà ascolto ai suoi assistiti. I tifosi sperano nel ricongiungimento con il capitano e nel rinnovo di Folorunsho: si deciderà tutto – o quasi – tra giovedì e venerdì.