Occhio Napoli: l’Atalanta prova a soffiare l’obiettivo per la difesa

Il Napoli deve cautelarsi dall’interesse dell’Atalanta per uno degli obiettivi per rinforzare la difesa.

Il Napoli continua a tenere sott’occhio tutte le possibili piste per il mercato. La società azzurra vuole regalare ad Antonio Conte una rosa di assoluto livello, che dovrà senza dubbio fare molto meglio rispetto alla squadra che nello scorso anno è riuscita a raccogliere solo un decimo posto in Serie A, non qualificandosi a nessuna coppa europea.

Il principale reparto che il club dovrà rinforzare è la difesa, autrice di un rendimento horror nell’ultimo campionato. La partenza di Kim Min Jae ha infatti creato una crepa che non è stata colmata con l’acquisto del brasiliano Natan e il probabile passaggio alla difesa a tre con Conte imporrà quindi un aumento qualitativo e quantitativo dei giocatori a disposizione per il reparto.

Mercato Napoli, l’Atalanta si inserisce per l’obiettivo azzurro

Fra le opzioni a disposizione, spicca anche Neheun Perez. Il difensore è stato davvero ad un passo dal Napoli a gennaio in un’operazione in cui all’Udinese sarebbe finito l’azzurro Ostigard. L’ottima prova però messa in mostra dal difensore norvegese in quella che doveva essere la sua ultima partita in azzurro (contro la Lazio) ha convinto De Laurentiis a fare dietrofront.

Il passaggio alla difesa a tre, modulo preferito dell’argentino, avrebbe reso quest’opzione praticabile anche nel corso di questo calciomercato estivo C’è da registrare però, secondo quanto riporta Nicolò Schira, anche il pressing dell’Atalanta. Il club bergamasco deve infatti sostituire Scalvini, il quale ha subito un gravissimo infortunio proprio nell’ultima partita in assoluto della Serie A, cioè il recupero di Atalanta-Fiorentina del 2 giugno. Gli orobici effettueranno così un grande colpo in difesa e potrebbe essere proprio il vecchio obiettivo azzurro Perez.