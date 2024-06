Novità Osimhen, idea di scambio con il Manchester United: il Napoli accetterebbe!

Il Napoli è alle prese con la situazione legata a Victor Osimhen. Il futuro dell’attaccante resta ancora in bilico.

Sono giorni caldi in casa Napoli per il futuro di Victor Osimhen. Il calciomercato sta per entrare nel vivo, motivo per il quale diverse pretendenti potrebbero farsi avanti. Al momento, però, nessun club ha manifestato un interesse particolare per il bomber. Ovviamente, una delle cause è sicuramente legata alla clausola rescissoria. Infatti, il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 120 milioni di euro, quindi si tratterebbe di una trattativa “molto” importante.

In questa direzione starebbe lavorando il DS Manna. Quest’ultimo, ha il compito di trovare una nuova sistemazione al calciatore. Il rinnovo arrivato negli scorsi mesi, è stato un qualcosa che ha delineato la possibile cessione estiva. Il momento della verità è ormai arrivato: dove approderà Osimhen? Al momento, non esiste risposta a tale quesito. Il desiderio del giocatore resta sempre la Premier League, anche se la missione inglese si complica sempre più.

Mercato Napoli, si complica la pista inglese per Osimhen: le ultime

Sono giorni caldi per il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli è pronto ad approdare altrove, ma prima bisognerà trovare una nuova sistemazione. Come riportato da “La Repubblica” i club di Premier League come Arsenal e Chelsea non hanno mai manifestato un interesse concreto. Infatti, le due big avrebbero addirittura deciso di puntare su due profili totalmente diversi come Jonathan David e Viktor Gyokeres.

Nelle ultime ore, l’unico club ancora in corsa per Osimhen è il Manchester United. Gli inglesi sono a caccia di un attaccante importante, motivo per il quale il nigeriano resta in lista. Come riportato da “La Repubblica” i Red Evils potrebbero dar vita ad uno scambio importante con il club di Aurelio De Laurentiis. Di seguito l’analisi dettagliata del quotidiano