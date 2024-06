Mercato Napoli, l’agente di Hancko svela il futuro: “Affascinato dall’allenatore”

Il procuratore del difensore accostato agli azzurri rivela il futuro dell’assistito, decisiva la volontà di abbracciare il celebre tecnico.

Giorni di calciomercato per il Napoli, impegnato ad allestire la nuova rosa da consegnare ad Antonio Conte. Gli azzurri hanno scelto di affidarsi al tecnico salentino per raggiungere la sperata rinascita, saranno decisivi gli acquisti che l’allenatore pugliese riceverà da Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis – con il primo chiamato a compiere uno splendido lavoro. Tra i calciatori in orbita Napoli è spesso apparso David Hancko, centrale difensivo slovacco in forza al Feyenoord.

Il connazionale di Lobotka, tuttavia, è pronto a firmare per un big club spagnolo: nulla da fare per la dirigenza partenopea.

Napoli, sfuma Hancko: sarà dell’Atletico Madrid di Simeone

David Hancko è destinato a raggiungere l’Atletico Madrid nei prossimi giorni, come svelato dal suo procuratore sulle frequenze di Relevo. Sfuma definitivamente, dunque, il matrimonio in maglia azzurra per il difensore centrale attenzionato dal Napoli. Decisiva nella scelta del calciatore la presenza del Cholo Simeone sulla panchina dei colchoneros, di seguito quanto riferito dal procuratore:

“Tra tutti i club che sono interessati a Hancko, per noi l’Atletico Madrid è al primo posto. A David piace la possibilità di giocare sotto la guida del Cholo Simeone”.

Queste le dichiarazioni dell’agente di Hancko che ha spazzato via il Napoli e tutti i club interessati allo slovacco. L’ex Fiorentina è pronto al salto di qualità al Civitas Metropolitano dopo le ultime due ottime stagioni in Olanda.

Nel ruolo di difensore centrale, all’ombra del Vesuvio potrebbe arrivare proprio il giocatore che farà spazio ad Hancko in rosa. Stiamo parlando, ovviamente, di Mario Hermoso che è entrato nell’ultima settimana da calciatore colchonero prima di svincolarsi. La dirigenza partenopea è pronta ad approfittarne e a regalare il grande colpo a Conte, ci sono da limare gli ultimi dettagli – non di poco conto – prima di arrivare all’attesa fumata bianca. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per la trattativa che porterebbe lo spagnolo a Napoli, Manna è pronto a insistere ulteriormente. Tutto dipenderà dalla volontà del calciatore di continuare a calcare importanti palcoscenici, la tentazione della Saudi Pro League è dietro l’angolo. D’altra parte, quella degli azzurri è al momento la proposta più allettante per il prodotto del vivaio merengue che tra una settimana esatta raggiungerà costo zero. Intanto i partenopei cancellano Hancko dalla lista dei preferiti per il reparto arretrato.