Marchisio svela il metodo Conte: “Allenamenti di notte, Matri rischiò l’infarto”

L’ex centrocampista bianconero racconta un incredibile retroscena sull’impressionante metodo di allenamento del tecnico.

Il Napoli è pronto a immergersi nella nuova stagione nel segno di Antonio Conte. L’allenatore leccese, dal suo arrivo all’ombra del Vesuvio, ha conferito grandissimo entusiasmo alla piazza napoletana che ha prontamente cancellato il disastro della passata stagione. I tifosi fremono dalla voglia di assistere alle prestazioni del nuovo Napoli, il Diego Armando Maradona tornerà a essere una vera e propria bolgia. La fame di vittorie e lo spirito guerriero di Conte hanno fatto breccia nel cuore dei supporters che già osannano l’ex Juventus e Inter. Per i calciatori partenopei ci sarà da sudare, come annunciato dallo stesso allenatore dopo la firma del contratto.

Proprio sull’impressionante e celebre metodo di lavoro di Conte sono arrivate le dichiarazioni di Claudio Marchisio, ex centrocampista allenato dal pugliese. Il retroscena svelato dal bianconero è impressionante: Alessandro Matri ha rischiato l’infarto per la troppa fatica.

Conte, Marchisio da non credere: “Allenamenti notturni e rischio infarto”

Antonio Conte guiderà il Napoli fino al 2027. L’avventura nel capoluogo campano è iniziata con qualche intoppo per il tecnico che dovrà far fronte ai casi Kvara e Di Lorenzo, ma il diktat imposto è chiaro. L’ex Juventus, in particolare gli impressionanti metodi di allenamento, sono stati oggetto di discussione da parte di Claudio Marchisio. Di seguito quanto dichiarato dall’ex centrocampista di Conte in un’intervista alla Milano Football Week :

“Il primo anno con lui andammo a Philadelphia. Atterrammo a ora di cena, al rientro pensavo di andare a mangiare in albergo per poi andare a dormire perché all’indomani ci sarebbe stato l’allenamento. Invece Conte ci portò a correre: Matri e anche altri avevano quasi 200 battiti e il preparatore atletico li fece fermare poiché rischiavano l’infarto“.

Questo l’incredibile retroscena svelato da Marchisio. Secondo Antonio Conte, l’unica via percorribile per raggiungere il successo è offerta dal duro lavoro. Una filosofia che ha quasi sempre ripagato l’allenatore, artefice di numerosi successi nel corso della propria carriera. Proprio la Juventus allenata ai tempi di Marchisio raggiunse una clamorosa scia di trionfi che hanno segnato la storia recente del club bianconero. I tifosi sperano in un ulteriore ciclo di vittorie da raggiungere durante l’avventura al Napoli. I presupposti ci sono tutti, la dirigenza è attiva sul mercato e la fiducia è alta. Antonio Conte è una garanzia, Napoli è pronta ad abbracciarlo con calore.