Kvaratskhelia verso il Psg? Auriemma stupisce tutti: “Ho una sensazione”

Raffaele Auriemma ha stupito tutti rilasciando il suo commento in merito al caso che coinvolge la possibile permanenza al Napoli di Khvicha Kvaratskhelia.

Il caos attorno al futuro di Kvaratskhelia ha notevolmente turbato l’ambiente Napoli. Come se non bastassero già le turbolenze attorno al futuro di Giovanni Di Lorenzo, anche l’agente del georgiano, Mamuka Jugeli, ha annunciato una serie intenzione di lasciare il Napoli. Le dichiarazioni hanno fatto tanto discutere, anche se al momento non si sono ancora tramutate nella certezza di un addio.

Rimane un fatto però risaputo l’interesse nei confronti dell’attaccante azzurro del Paris Saint Germain. Il club francese sarebbe disposto ad offrire un ingaggio decisamente più alto rispetto a quello offerto dal club azzurro e una cifra molto elevata anche al Napoli. Il club azzurro però ha già definito in un comunicato come “incedibile” la propria stella e non sarà facile fargli cambiare idea.

Kvara, Auriemma senza dubbi: cosa succederà

La pensa in modo decisamente diverso Raffaele Auriemma. Le sue sensazioni sull’affare al momento sono totalmente contrapposte rispetto a tutte le voci che si dicono in merito all’affare. Il giornalista non ha avuto nessun dubbio in un commento su Twitter riguardo alla situazione di Kvaratskhelia, affermando così: “È una mia sensazione, probabilmente sbagliata, ma se il Psg arrivasse con un pacco di euro da 90 milioni, anche Antonio Conte si convincerebbe a cederlo. Purché ne arrivi un altro bravo uguale“.

Secondo il giornalista, quindi, anche Conte potrebbe avallare la cessione del georgiano, cosa che fin qui è stata da sempre esclusa. Infatti, si è sempre pensato ad un Conte pronto ad impiantarsi pur di non lasciar partire alcune stelle ritenute fondamentali nel suo futuro Napoli, con Kvaratskhelia su tutti, avallando solo la cessione di Victor Osimhen, che la società aveva preventivato già da tanto tempo. In più, anche il Napoli stesso, secondo il giornalista, potrebbe convincersi nel momento in cui l’assalto del Psg si concretizzi in maniera definitiva.

Dopo la fine dell’Europeo, con tutta probabilità arriverà la decisione definitiva, con il Napoli che incontrerà il procuratore Jugeli per fare una nuova offerta per il rinnovo e il Psg che aumenterà il suo pressing per portare il calciatore alla sua corte. Per il momento, è solo tempo di attesa e ipotesi. La speranza, quantomeno, è quella di vedere un Napoli competitivo ai massimi livelli nella prossima stagione, al di là di quelle che saranno le permanenze e gli addii.