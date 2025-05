Calendario Napoli, novità per le sfide con Parma e Cagliari: quando si dovrebbero giocare

Emergono novità sulle prossime partite in programma degli azzurri, le ultime due da calendario dopo la sfida al Genoa di domenica prossima: ecco cosa filtra

Rush finale della stagione e uno scudetto tutto da giocarsi ancora. I tifosi del Napoli attendono di conoscere il calendario delle prossime partite degli azzurri, dove si potrebbe anche tornare a festeggiare per la conquista del quarto titolo.

Il primo passo, però, sarà quello di superare tutte le avversarie rimaste. In primis il Genoa, che arriverà al Maradona domenica prossima, 11 maggio, per la gara delle 20:45. I partenopei saranno già a conoscenza del risultato dell’Inter, che scenderà in campo poche ore prime contro il Torino. In caso di successo, i nerazzurri aggancerebbero il Napoli. Qualsiasi altro risultato potrebbe avvicinare ulteriormente gli azzurri al sogno.

Napoli, le date del calendario: quando sfiderà Parma e Cagliari

Ancora sconosciuta, invece, la data della trasferta contro il Parma e del match casalingo con il Cagliari. Nelle ultime ore è cresciuta sempre più un’ipotesi, legata anche all’impegno dell’Inter in finale di Champions League contro il Paris Saint Germain.

Stando alle ultimissime, infatti, le due squadre, che dovranno giocare in contemporanea per regolamento, potrebbero scendere in campo di sabato negli ultimi due turni di Serie A. L’orario dovrebbe essere serale, ovvero le 20:45, con Parma-Napoli che sarebbe quindi in programma per il 17 maggio e Napoli-Cagliari il 24.

Sull’ultimissimo turno, resta vivo anche lo scenario di anticipare il tutto al venerdì, vale a dire il 23 maggio. Questo consentirebbe all’Inter di riposare 8 giorni prima della finale di Champions e, in caso di clamoroso spareggio, di poterlo disputare intorno al 26 maggio, lasciando almeno 5 giorni ai nerazzurri prima della sfida di Monaco.

Il comunicato ufficiale dovrebbe arrivare al termine di questa giornata di Serie A, dunque per martedì prossimo. A quel punto sarà chiaro per i tifosi, anche come muoversi in vista dell’acquisto dei biglietti, specialmente per quelli dell’ultimissima gara in casa che saranno senz’altro presi d’assalto.