Erede Osimhen, sfuma un obiettivo: sarà la giovane star del top club

Non arrivano buone notizie per gli azzurri che si vedono costretti a rinunciare al centravanti: ha trovato l’accordo con il club.

Lavori in corso in casa Napoli, gli azzurri si avviano a piccoli passi alla nuova stagione targata Antonio Conte. Il tecnico leccese è già attivo nell’avventura partenopea, come dimostrato dall’intervento nella vicenda Di Lorenzo. L’ex Inter, inoltre, è pronto a indicare a Manna la via da seguire sul mercato. Tra i giocatori richiesti da Conte ci sarà l’erede di Victor Osimhen, destinato a trasferirsi lontano dal Vesuvio. Proprio riguardo il centravanti che prenderà il posto del famelico bomber nigeriano sono in arrivo pessime notizie, poiché è appena sfumato uno degli obiettivi.

La baby star ha trovato l’accordo con il big club europeo, sarà lui il centravanti del futuro che farà impazzire i suoi appassionati tifosi: stiamo parlando di Samu Omorodion.

Napoli, nulla da fare per Omorodion: l’Atletico punta su di lui

Il Napoli si vedrà costretto a fare a meno di Samu Omorodion. L’obiettivo di mercato, come riferito da Relevo, nella prossima stagione difenderà la divisa dell’Atletico Madrid – club che ne detiene il cartellino. Pessima notizia per la dirigenza partenopea che si era iscritta nella corsa al talento spagnolo messosi in mostra nell’ultima annata all’Alaves.

Omorodion ha catturato l’interesse di mezza Europa, ma nessuna società ha mostrato la volontà di pagare gli 80 milioni della clausola rescissoria. Di conseguenza, i colchoneros hanno rispedito al mittente tutte le offerte ricevute ribadendo l’intenzione di contare sul giovane talento che troverà un importante spazio al Civitas Metropolitano.

Nulla da fare, dunque, per il Napoli che dovrà fiondarsi su altri attaccanti rimasti sul mercato. Il primo della lista è sempre Romelu Lukaku nonostante le alte pretese economiche del Chelsea che chiede il pagamento dei 42 milioni della clausola. Tuttavia, il nodo principale che separa gli azzurri dal nuovo bomber è rappresentato dalla mancanza di club disposti a sborsare 130 milioni per Victor Osimhen. L’unica pista al momento percorribile sarebbe l’Arabia Saudita, meta al momento non gradita dal nigeriano intenzionato a calcare i prestigiosi palcoscenici europei. Problema non di poco conto per i partenopei, sempre più vicini a iniziare la preparazione al nuovo campionato con VO9 in rosa. La permanenza dell’attaccante resta ancora un’ipotesi remota, più facile pensare che ADL abbassi le proprie richieste.

Situazione non facile per gli azzurri, costretti intanto a rinunciare all’arrivo della baby star Samu Omorodion: ulteriore insidia per il mercato.