Affare milionario, scende in campo De Laurentiis: si chiude l’accordo dopo l’Europeo!

Il Napoli proverà a chiudere un colpo importante dopo l’Europeo. La società è al lavoro per blindare un calciatore azzurro.

Il Napoli è molto concentrato in vista della prossima stagione. Il club azzurro, dopo l’annata molto deludente, non vuole commettere ulteriori errori. Infatti, tra le file azzurre si starebbe lavorando proprio in questa direzione. Il compito del DS Manna è quello di individuar calciatori ideali alla causa campana, ma prima vanno risolte tante situazioni. Tra queste, ci sono senza dubbio quelle legate a diversi protagonisti.

Quando si parla di calciatori “inamovibili” è impossibile non citare Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, è reduce da una stagione complessa ma resta sempre un pilastro cruciale per il Napoli, ancor più con l’avvento di Antonio Conte in panchina. Il tecnico stravede per le qualità del georgiano e non intende assolutamente farne a meno. Nelle ultime ore, sarebbero emersi dettagli importanti circa il futuro del classe 2001.

Kvara, il Napoli lavora al rinnovo: le ultime sulle cifre

Il Napoli è pronto a blindare Khvicha Kvaratskhelia. Alla Corte del Vesuvio non c’è assolutamente voglia di perdere il calciatore, nonostante il pressing spietato del PSG. Stamane, come riportato da “Il Corriere dello Sport”, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto ad offrire al giocatore un ricco rinnovo contrattuale. Di seguito l’analisi dettagliata del quotidiano.

“Poi, sarà la volta di Kvara. Il presidente ha gestito in passato tanti malumuori e situazioni complesse – da Lavezzi e Osimhen -, e ovviamente dopo la fondamentale fase diplomatica e operativa del ds Manna, toccherà a lui chiudere il cerchio. Funziona così. Adl ha già rifiutato un’offerta da 110 milioni del Psg, blindando di fatto il calciatore: «Non è in vendita e ha un contratto fino al 2027», l’estratto saliente del comunicato del Napoli. Ma ora va trovato un accordo di rinnovo a metà strada tra le richieste del suo agente (tra 6 e 7 milioni più bonus e clausola in stie Osi) e la proposta del club (tra 4 e 5 milioni con i bonus e senza clausola). Manna incontrerà Jugeli in Germania se la Georgia si qualificherà, altrimenti si cambierà sede. Dettagli”.

Un tassello fondamentale è rappresentato dalla volontà del calciatore. Nelle ultime ore, il giocatore tramite il proprio entourage ha palesato la propria voglia di lasciare la Campania. Ciò nonostante, però, al momento tale opzione non risulta essere possibile a causa della decisione della società azzurra. Quest’ultima, ha infatti blindato il giocatore e sta provando ad allontanare qualsiasi acquirente.