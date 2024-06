Nuovo contatto con Conte: stavolta a chiamare è Di Lorenzo: cosa si sono detti!

Sono giorni caldi in casa Napoli, ancor più a causa dei problemi emersi nelle ultime settimane. Le ultime notizie sul “caso” Giovanni Di Lorenzo.

Il Napoli è già focalizzato sulla prossima stagione, ma prima andranno risolti diversi problemi. Infatti, tra le file azzurre ci son tante situazioni da risolvere. Basti ripensare alle situazioni delicate nate nelle ultime settimane. Tra queste, c’è ovviamente il caso Di Lorenzo, con il calciatore che ritiene conclusa la propria esperienza alla Corte del Vesuvio.

Inizialmente, si pensava che l’avvento di Antonio Conte avesse potuto “cambiare” la volontà del calciatore, ma così non è stato. Infatti, nel corso di un primo colloquio, l’agente Giuffredi ha ribadito la propria volontà. A questo punto, il Napoli dovrà valutare la situazione migliore per evitare di avere in rosa un giocatore “svogliato”. Nelle ultime ore, sarebbero emersi nuovi dettagli circa i contatti tra Giovanni Di Lorenzo e il neo tecnico partenopeo.

Caso Di Lorenzo, nuovo contatto con Conte: la situazione

In casa Napoli continuano ad esserci problemi. Il caso Di Lorenzo ha scosso l’ambiente azzurro, ma la necessità “assoluta” è quella di provare a raggiungere una soluzione in modo veloce. Stamane, come riportato da “Il Corriere dello Sport” ci sarebbe stato un nuovo contatto tra il capitano azzurro e l’allenatore. Di seguito l’analisi della situazione per capire l’andamento dell’affare.

“Giovanni Di Lorenzo e Antonio Conte si sono sentiti di nuovo. Stavolta è stato il difensore a chiamare l’allenatore del Napoli dopo la gara contro la Spagna. Un nuovo confronto telefonico per ribadirsi concetti già chiari. Ognuno è rimasto fermo sulle proprie posizioni. Il capitano del Napoli ha espresso di nuovo la sua volontà, quella di andare via, di ripartire da un’altra squadra non appena si concluderà l’Europeo e sarà tempo di pensare solo al mercato. Conte, invece, lo ha blindato per l’ennesima volta, gli ha ricordato la sua importanza all’interno del progetto tecnico, lo ritiene indispensabile in difesa e nello spogliatoio, lo considera uno degli incedibili ai quali è impossibile rinunciare”.

Naturalmente, il ruolo cruciale sarà anche quello svolto da Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro non vuole svendere il proprio calciatore, motivo per il quale servirà un accordo con il club acquirente. Quest’ultimo, dovrebbe essere la Juventus di Motta e Giuntoli, con il DS che stravede per le qualità del difensore azzurro. Al termine dell’Europeo potrebbero esserci novità importanti circa il futuro del capitano azzurro.