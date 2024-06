News mercato Napoli, colpo Vanderson: c’è l’insidia di una big, prezzo deciso

Il Napoli ha messo nel proprio mirino il brasiliano Vanderson, anche se bisogna registrare l’inserimento di una big del calcio europeo.

Mercoledì prossimo, di fatto, inizierà per il Napoli la stagione 2024/25, visto che ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del team partenopeo. Questa, ovviamente, sarà l’occasione di conoscere maggiori dettagli sulla campagna acquisti estivi di quest’anno che vuole compiere il team campano.

Dopo il deludente decimo posto di quest’anno raggiunto dalla sua squadra, Aurelio De Laurentiis ha infatti deciso di attuare una vera e propria rivoluzione. Quest’ultima, di fatto, potrebbe riguardare sia il calciomercato in uscita che quello in entrata. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna segnalare degli aggiornamenti importanti su uno dei nomi accostati in questi ultimi giorni al club partenopeo ovvero il brasiliano Vanderson.

Mercato Napoli, anche il Tottenham è sulle tracce di Vanderson del Monaco

Secondo quanto raccolto dalla redazione de ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, infatti, sul calciatore del Monaco bisogna registrare l’inserimento di club europeo davvero importante, ovvero il Tottenham. I dirigenti degli ‘Spurs’, dunque, si sono fatti avanti per Vanderson, ma il club monegasco ha chiesto la bellezza di 30 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni del terzino destro carioca.

A queste cifre, visto che quasi sicuramente scatterà un’asta tra diversi club, il Napoli si tirerà fuori dalla corsa per Vanderson. Quest’ultimo, di fatto, era entrato in orbita azzurra in vista di un possibile addio a Giovanni Di Lorenzo, ma a queste richieste il club partenopeo sicuramente si farà da parte per virare su altri obiettivi.

Il primo obiettivo del Napoli sulla corsia destra, di fatto, è quello di convincere Giovanni Di Lorenzo a restare in azzurro. Antonio Conte sta cercando di convincere il capitano del terzo scudetto che, almeno per il momento, sta ribadendo la sua voglia di lasciare il team azzurro. Su di lui , nel frattempo, c’è la Juventus di Cristiano Giuntoli.

Anzi, secondo varie indiscrezioni di mercato, Giovanni Di Lorenzo avrebbe anche trovato un accordo con l’ex direttore sportivo del Napoli. Tuttavia, Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte hanno già fatto sapere che non hanno la minima intenzione di cedere il proprio terzino destro alla più grande rivale della squadra partenopea. Staremo a vedere, dunque, se il calciatore cambierà o meno squadra in questa sessione estiva di calciomercato.