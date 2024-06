Del Genio ridimensiona Spalletti: “Grande allenatore ma è un copione”

In attesa della gara decisiva di domani dell’Italia contro la Croazia, Paolo Del Genio ha rilasciato delle dichiarazioni su Luciano Spalletti.

Per gli amanti del calcio, di fatto, questi sono giorni davvero intensi, visto che da un lato ci sono le varie trattative di calciomercato e dall’altro ci sono le gare di due competizioni per le nazionali davvero importanti: L’Europeo e la Copa America. Tra i nomi più sulla bocca di tutti in queste settimane, di fatto, bisogna sicuramente inserire quello di Luciano Spalletti.

L’ex allenatore del Napoli, infatti, non è solo sotto la luce dei riflettori per essere il ct della Nazionale italiana, visto che è finito nel mirino delle critiche dopo il ko dell’Italia contro la Spagna. Gli azzurri, di fatto, sono stati letteralmente domani dalla ‘Furie Rosse’. La nostra selezione è ora attesa dal match decisivo di domani contro la Croazia di Modric e compagni, ma sul tecnico toscano bisogna prima registrare alcune dichiarazioni di Paolo Del Genio.

Paolo Del Genio: “Spalletti è stato bravo a mettere insieme principi di gioco di diversi allenatori”

Il noto giornalista partenopeo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Telecapri’, ha infatti parlato così di Luciano Spalletti: “È un grande allenatore, ma è un copione. Anzi, è un grande copione. Lui copia una meraviglia, visto che prende un po’ da Sarri, un po’ da Guardiola, un po’ da Gasperini e un po’ da De Zerbi”.

L’intervento di Paolo Del Genio su Luciano Spalletti poi è continuato così: “Sappiamo sia qual è il calcio di Guardiola che quello di Sarri, mentre è più difficile dare una risposta su quello di Spalletti. Questo, ovviamente, non significa che Spalletti non sia uno dei migliori allenatori avuti dal Napoli nella sua storia. Lui è stato davvero bravo a mettere insieme vari principi di gioco”.

Queste parole del giornalista, ovviamente, hanno fatto subito il giro del web, visto che hanno scatenato tante polemiche. Tuttavia, i tifosi del Napoli sono molto concentrati su quello che accadrà in settimana. Mercoledì prossimo, infatti, al Palazzo reale del capoluogo campano ci sarà la presentazione ufficiale di Antonio Conte.

Le parole del tecnico pugliese, ovviamente, sono molto attese sia dai tifosi che dagli addetti ai media. Da Antonio Conte, infatti, sono attese delle dichiarazioni sia sui possibili nuovi arrivi che sul futuro di diversi big del Napoli: da Giovanni Di Lorenzo a Khvicha Kvaratskhelia. Questi ultimi due, infatti, hanno più volte ribadito di voler lasciare in questa sessione di calciomercato la squadra azzurra.