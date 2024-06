Piace a Conte, Bargiggia frena l’acquisto: “Manna ne ha sconsigliato l’acquisto”

Il calciomercato sta per entrare nella fase più calda, il Napoli inizia a pensare ai primi obiettivi ma il ds Manna ha sconsigliato l’acquisto a Conte.

Sono ore importanti per il calciomercato del Napoli, con il nuovo direttore dell’area sportivo Giovanni Manna e il nuovo allenatore, Antonio Conte, a lavoro per costruire la miglior squadra possibile. Probabile che la squadra possa essere rivoluzionata, con il nuovo mister che avrebbe indicato alcuni giocatori sul quale puntare.

Bargiggia sicuro, Manna ha sconsigliato a Conte per l’acquisto di Chiesa a causa di motivi caratteriali

Uno di questi è Federico Chiesa, esterno della Juventus e della Nazionale che piace moltissimo all’allenatore. Eppure, un po’ a sorpresa, potrebbe arrivare uno stop alla possibile trattativa. A rivelarlo è il giornalista ed esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia, che ha parlato ai microfoni di TV Play. Ecco quanto evidenziato:

“Manna non promuove Chiesa al Napoli. Da quello che mi dicono i motivi sono principalmente comportamentali. Tra le varie accuse quella di scaricare sempre le sue colpe agli altri”.

Insomma, secondo Paolo Bargiggia, Manna – che negli ultimi anni ha lavorato alla Juventus – avrebbe bocciato l’eventuale acquisto di Federico Chiesa per motivi caratteriali. Da capire se ciò basterà per far calare l’interesse di Conte per l’esterno bianconero e della Nazionale.

Alla Juventus piace sempre Giovanni Di Lorenzo e in più occasioni si era vociferato di un possibile scambio tra i due club, coinvolgendo i due calciatori.