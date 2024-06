Colpo di scena Chiesa, il Napoli si allontana: destinazione incredibile per l’esterno

Clamorosa beffa per la società partenopea che rischia di perdere il colpo Chiesa: avanza un top club europeo.

Il Napoli è pronto a ripartire nel migliore dei modi. La dirigenza partenopea è impegnata nell’allestimento della nuova formazione da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Tra gli obiettivi di mercato vi è Federico Chiesa, esterno offensivo di proprietà della Juventus. Il giocatore, adesso impegnato con la Nazionale in Germania a Euro2024, potrebbe dire addio alla Vecchia Signora e il Napoli potrebbe approfittarne. Tuttavia, negli ultimi giorni la pista napoletana si è decisamente affievolita e nelle ultime ore è arrivata un’ulteriore pessima notizia per il club partenopeo.

Chiesa, infatti, piace a una squadra di Premier League e la Juventus potrebbe approfittarne provando a finalizzare un incredibile scambio: possibile beffa per il Napoli?

Napoli, Chiesa si avvicina allo United: la mossa della Juve

Federico Chiesa potrebbe raggiungere il Manchester United. Questa la notizia riferita dalla Gazzetta dello Sport che sottolinea come Giuntoli possa inserire l’ex Fiorentina, come contropartita, nell’affare che porterebbe Greenwood in bianconero. L’idea della dirigenza juventina è di abbassare le pretese economiche dei Red Devils, inserendo il cartellino dell’attaccante cercato dal Napoli. La pista inglese, al momento, è solo un’idea: il futuro del giocatore verrà deciso solo dopo la fine degli Europei.

La dirigenza partenopea, dunque, osserva la vicenda e studia il colpo Chiesa. Non è da escludere una mossa a sorpresa del dirigente sportivo Manna che nelle prossime settimane può intensificare i contatti con il procuratore Ramadani. L’ipotesi Napoli è retta soprattutto dall’eventuale scambio con Giovanni Di Lorenzo, sul piede di partenza dopo cinque stagioni e di gradimento della Juventus.

Federico Chiesa è un obiettivo di mercato per tanti club del panorama europeo, il costo del giocatore non è estremamente elevato. Il Napoli sogna il grande colpo, l’apporto del figlio d’arte sarebbe determinante nel probabile 3-4-3 prossimamente proposto da Conte. Il tecnico salentino permetterebbe al giocatore di esprimere al meglio tutte le proprie qualità, l’esplosività di Chiesa permetterebbe al Napoli di aumentare il proprio spessore nel reparto offensivo.

Inoltre, con una sola partita a settimana da disputare nella prossima annata, la tenuta fisica dell’esterno sarebbe ancor di più elevata. Un aspetto da tenere d’occhio, che può convincere la dirigenza azzurra a spingersi avanti per arrivare quanto prima possibile alla fumata bianca. Tuttavia, prende piede l’ipotesi Premier League per il futuro del calciatore classe ’97: beffa clamorosa per gli azzurri.