Bruscolotti attacca Di Lorenzo, lo sfogo su Instagram è pesantissimo: avete visto?

L’ex capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, si è lasciato andare a un pesante sfogo sul suo profilo Instagram contro il terzino Giovanni Di Lorenzo.

In casa Napoli sta tenendo banco ormai da settimane il caso Di Lorenzo: il capitano del Napoli, com’è ormai ben risaputo, ha chiesto la cessione al club azzurro, a causa di alcune divergenze riscontrate soprattutto sul finale di stagione. All’ex Empoli, in particolare, non sarebbe andata giù la cedibilità a fronte di un’offerta importante, comunicata tramite gli ultimi colloqui con il neo dirigente Giovanni Manna.

Scelta, quest’ultima, che ha sollevato numerose polemica in tutta la piazza, soprattutto dal momento in cui molte voci lo vogliono accostato alla Juventus, dove Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a fare carte false per accoglierlo in bianconero.

L’ultimo attacco, questa volta, arriva da uno dei simboli della storia del club partenopea, ossia Giuseppe Bruscolotti, che sul suo profilo Instagram non si è risparmiato nei confronti del numero 22.

News SSC Napoli, Bruscolotti attacca Di Lorenzo sui social

L’attacco da parte di Giuseppe Bruscolotti nei confronti di Giovanni Di Lorenzo è pesantissimo: “Ti voglio ricordare che Maradona andò via da Napoli. Figurati quanto se ne frega la gente se tu vai via, fai presto”. Per poi aggiungere: “Se vuoi andare, tira fuori le palle. Ti voglio ricordare che è andato via Diego, quindi con tutto il rispetto non ce ne frega un c…”.

Le storie in questione hanno fatto immediatamente il giro del web, generando ulteriormente un’onda di critiche via social nei confronti di un calciatore che sembra aver deciso di proseguire lontano da Napoli la sua carriera.

Servirà, ovviamente, un’offerta importante per convincere il presidente Aurelio De Laurentiis a cedere: Antonio Conte, che lo ha individuato comunque come uno dei potenziali pilastri del Napoli che sarà, attende alla finestra.