News calcio Napoli, colpo di scena Lindstrom: decisione inaspettata sul futuro

In casa Napoli, in attesa dell’annuncio ufficiale dell’arrivo di Rafa Marin, c’è un colpo di scena che riguarda il futuro del danese Lindstrom.

Il Napoli ha appena vissuto una stagione davvero traumatica. Dopo lo storico scudetto vinto con Luciano Spalletti sulla panchina azzurra, infatti, il club partenopeo ha prima visto sulla propria panchina ben tre allenatori (Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona) e poi ha chiuso il campionato al decimo posto.

Inoltre, proprio a seguito di questa posizione di classifica, il Napoli ha steccato la qualificazione ad una delle tre competizioni europee, cosa che non accadeva dalla bellezza di 14 anni. Questa stagione così disastrosa è tutta figlia della pessima gestione di Aurelio De Laurentiis nel post scudetto. Tra gli errori commessi dal patron partenopeo bisogna sicuramente inserire l’acquisto per 25 milioni di euro di Jesper Lindstrom, ma non per le sue qualità tecniche. Il danese, infatti, ha delle caratteristiche non perfettamente ideali ad un 4-3-3. Tuttavia, Antonio Conte ha preso una decisione importante proprio sull’ex calciatore dell’Eintracht Francoforte.

Napoli, Conte ha preso la decisione di valutare Lindstrom in ritiro: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da ‘Nicolò Schira’, giornalista ed esperto di trattative di calcimercato, il tecnico pugliese valuterà Jesper Lindstrom nei due ritiri estivi del Napoli in programma, ovvero quello di Dimaro e quello di Castel di Sangro. La cessione del calciatore danese, quindi, è per il momento bloccata.

Nel frattempo, però, su Jesper Lindstrom c’è l’interesse di diverse squadre. In queste ultime settimane sull’ex Eintracht Francoforte, infatti, si sono fatti i nomi di club europei importanti come il Marsiglia ed il Lione, ma non solo. Sul danese, di fatto, si è mossa anche la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Queste tre squadre, dunque, dovranno aspettare più di qualche settimana prima di poter sferrare l’attacco decisivo per acquisire le prestazioni a titolo definitivo di Jesper Lindstrom. Il danese,quindi, avrà da Antonio Conte una seconda occasione dopo la stagione deludente di quest’anno. L’ex Eintracht, infatti, è stato un autentico ‘fantasma’ nelle 28 gare giocate quest’anno con la maglia del Napoli.

Sul valore assoluto di Lindstrom, ovviamente, non c’è nessuna discussione, ma l’investimento di 25 milioni di euro fatto da Aurelio De Laurentiis si è dimostrato, almeno per il momento, assolutamente sbagliato. Le colpe non sono sicuramente tutte del giocatore, anzi, ma ora se non può sbagliare questa seconda occasione concessagli da Conte.