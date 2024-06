Ultim’ora, doppio colpo pazzesco del Napoli: uno può essere Chiesa!

Il Napoli lavora per dare ad Antonio Conte una squadra competitiva, possono arrivare due acquisti da urlo.

Comincia a scaldarsi il calciomercato del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole regalare ad Antonio Conte tutti gli i rinforzi richiesti per affidargli una squadra altamente competitiva. L’obiettivo è tornare immediatamente tra le posizioni valide per la qualificazione alla Champions League, ma senza disdegnare anche a qualcosa di più.

Mercato Napoli, Chiesa e Lukaku possono essere due obiettivi dopo l’Europeo

Ovviamente tutto passerà da un mercato di alto livello. E proprio per questo il d.s. Giovanni Manna è a lavoro per risolvere alcune questioni, come la cessione di Osimhen e i casi spinosi di Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Una volta ceduto l’attaccante nigeriano, il Napoli passerà ad affondare colpi importanti per gli acquisti, con due nomi che stuzzicano la fantasia del club partenopeo: Romelu Lukaku e Federico Chiesa. A parlarne è stato anche il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà. Ecco quanto evidenziato:

“Attenti al futuro di Chiesa in chiave Antonio Conte che per lui è per distacco il miglior esterno italiano e lo voleva già all’Inter. Chiesa e Lukaku sono due idee per il Napoli. Tra Napoli e Juventus ci può essere qualche traiettoria di mercato con anche Di Lorenzo protagonista”.

Insomma, non si esclude che alla fine tra Napoli e Juventus possano incrociarsi i destini di Chiesa e Di Lorenzo, entrambi intenzionati a cambiare aria, con i rispettivi allenatori – Conte e Thiago Motta – che non vedono l’ora di poterli avere a disposizione, ma a maglie invertite.