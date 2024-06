Spagna-Italia, Di Lorenzo suona la carica: messaggio super in diretta

Giovanni Di Lorenzo, che con la Nazionale sfiderà la Spagna questa sera, ha lanciato un messaggio importante dal ritiro degli azzurri allenati da Luciano Spalletti

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è uno degli uomini più discussi delle ultime settimane in casa partenopea. Il classe ’93, dopo aver annunciato la propria volontà di lasciare il capoluogo campano, è partito insieme ai compagni di Nazionale Meret e Raspadori verso la Germania, per giocare, da protagonista, i campionati Europei di calcio. Accantonate, dunque, le evoluzioni sul futuro che riguardano la prossima stagione, il laterale questa sera sarà impegnato con l’Italia per il secondo match del girone, in cui affronterà la Spagna.

Il terzino sarà schierato dal primo minuto da Luciano Spalletti, che ha riconfermato l’undici titolare che ha battuto l’Albania. Dal ritiro azzurro, Di Lorenzo ha voluto lanciare un messaggio importante, in cui suona la carica.

Italia, Di Lorenzo carichissimo: sfida aperta agli spagnoli

Giovanni Di Lorenzo, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni, in cui ha analizzato la partita che lo aspetta questa sera contro la Spagna, per poi soffermarsi sul clima che si respira in Germania:

Sappiamo che affrontiamo una grande squadra. Abbiamo voglia di confrontarci contro queste grandi squadre. Dovremo avere coraggio nel giocare il pallone, è quello che ci chiede Spalletti. Sapendo che in alcuni momenti non sarà possibile. Dovremo mettere in campo qualità per esaltare i loro punti deboli. Tutte le partite sono difficili. Nella prima partita abbiamo dimostrato maturità. Questa sera il livello si alza, ma siamo pronti perché queste sono le partite belle da giocare. Il clima che si respira qui è bello, lo viviamo ogni giorno. Anche fuori dall’hotel ci sono sempre tante tifosi. È una cosa bella, che ci spinge a fare di più. Stasera ci sarà una bellissima atmosfera. Abbiamo voglia di giocare queste partite.

Emerge grande carica e voglia di mettersi in gioco dalle parole rilasciate del capitano del Napoli, che dovrà fronteggiare un cliente scomodissimo, Nico Williams.

Questa sera, Di Lorenzo sarà visionato con grande attenzione da Antonio Conte, che della partenza dalla Campania dell’ex Empoli pare non voglia sentir ragioni. Il tecnico salentino non rinuncerà per nulla al mondo al laterale, in vista della prossima stagione, ma ulteriori discorsi sono rimandati ad Europeo concluso: tra meno di un ora, il mister, così come tutta Italia, sarà pronto a sostenerlo.