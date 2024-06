Osimhen e Kvaratskhelia al PSG: idea clamorosa di De Laurentiis!

De Laurentiis e il piano per sistemare Victor Osimhen: studiata una strategia di mercato che coinvolgerebbe anche Khvicha Kvaratskhelia.

Giovanni Manna ed Aurelio De Laurentiis stanno studiando le strategie migliori per cercare di risollevare il Napoli a seguito di una stagione da incubo. La squadra partenopea cederà diversi giocatori e costruirà una rosa tale da poter accontentare Antonio Conte. Il progetto si concentrerebbe sull’allestimento un nuovo Napoli con al centro Kvaratskhelia. La volontà partenopea, dunque, sarebbe quella di liberarsi da Osimhen, pronto a vivere una nuova esperienza, e trattenere il georgiano.

L’agente ed il padre di quest’ultimo hanno confessato, però, la necessità di trasferirsi in un nuovo club e per giocare la Champions League e per la crescita di Kvara. Dichiarazioni che alla società partenopea non sono affatto piaciute e che, al contrario consolidano il desiderio del Napoli di ripartire da lui.

Intanto, Osimhen sta smaltendo un infortunio rimediato nell’ultima giornata di campionato contro il Lecce: situazione scomoda poichè rallenta la sua cessione ed il mercato in entrata del Napoli. Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, in questo momento sembrerebbe che nessun club avrebbe preso la decisione di pagare la clausola rescissoria o di offrire una cifra vicina a quest’ultima. Di conseguenza, il Napoli ha deciso di tutelarsi.

Osimhen al PSG, Kvara la chiave del trasferimento: il motivo

Per farsì che la cessione di Osimhen avvenga e che frutti un guadagno cospicuo così da reinvestirlo sul mercato, De Laurentiis starebbe aspettando il Paris Saint-Germain. Il club francese è rimasto senza una vera e propria stella in attacco: le partenze negli ultimi anni di Lionel Messi, Neymar ed ora Kylian Mbappè hanno completamente cancellato le ambizioni europee del club parigino, nonostante l’ultima semifinale di Champions League, persa con il Borussia Dortmund.

La strategia del patròn del Napoli sarebbe quella di convincere Al-Khelaifi nel versare completamente la cifra della clausola rescissoria di Osimhen così da compiere una plusvalenza completa. In cambio, il presidente del Napoli, in futuro, si impegnerebbe ad aspettare il Psg per la cessione di Kvaratskhelia. Un compromesso che ad oggi può risultare vincente e che potrebbe accelerare i tempi sul mercato azzurro.

Finora nessuna trattativa è stata ufficialmente intavolata per l’acquisto di Osimhen su cui è tornato forte anche l’Arsenal, con il Chelsea che si è un po’ defilato e che potrebbe lasciar campo proprio al Paris Saint-Germain.