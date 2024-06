News SSC Napoli, Lukaku da non credere: la decisione sul futuro è inaspettata!

Il Napoli continua a sondare vari terreni per arrivare al bomber della prossima stagione. Lukaku, obbiettivo numero uno per l’attacco, pare avere le idee chiare sul proprio futuro

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo numero nove in vista della prossima stagione. L’addio di Victor Osimhen è ormai certo, il calciatore ha palesato a più riprese la volontà di provare una nuova esperienza lontano dall’Italia e dal capoluogo campano, e in questo senso la società si è attivata per accontentarlo. Nelle ultime settimane, però, non sembra siano arrivate offerte adeguate per il nigeriano: le trattative per la cessione del talento di Lagos sono in fase di stallo, ma il presidente Aurelio De Laurentiis confida in evoluzioni importanti già dai prossimi giorni.

L’obbiettivo numero uno per rimpiazzare Osimhen, al momento, resta Romelu Lukaku. Il belga, impegnato con la propria nazionale per gli Europei di calcio, è in attesa di scoprire novità riguardo il proprio futuro. Tanti club sono interessati all’acquisto del classe ’93, soprattutto in Arabia, ma l’attaccante pare avere le idee chiare riguardo la sua prossima meta.

Napoli, Lukaku aspetta gli azzurri: messe in stand-by le ricche offerte arabe

Romelu Lukaku aspetta il Napoli. Il bomber ha fatto ritorno al Chelsea, dopo il prestito alla Roma della scorsa stagione, ma con ogni probabilità saluterà la città di Londra. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il nome preferito per l’attacco dal neo tecnico azzurro, Antonio Conte, rimane quello di Lukaku, che sta temporeggiando con i club arabi interessati a lui per aspettare un’offerta del patron partenopeo, Aurelio De Laurentiis.

Al momento, ciò che arena la trattativa sono le richieste dei Blues, ritenute eccessive dalla dirigenza azzurra. Inoltre, Romelu al Chelsea guadagna circa 10 milioni di euro, cifra ampiamente fuori portata dalle casse partenopee, soprattutto in virtù dell’età del calciatore, ormai avviato verso il finale di carriera.

Il Napoli, però, può giocare una carta importante per facilitare l’arrivo di Lukaku all’ombra del Vesuvio: c’è la possibilità di usufruire del Decreto Crescita, proprio come aveva fatto la Roma che lo aveva prelevato in prestito secco la scorsa estate. Un’opportunità niente male, che consentirebbe di poter contare su sgravi fiscali non da poco, che andrebbero a ridurre la cifra lorda dello stipendio.

Il patron azzurro sa bene che il Chelsea ha necessità di vendere il belga entro la prossima sessione di calciomercato, e dunque, gli inglesi potrebbero presto accontentarsi di una cifra inferiore rispetto a quella della clausola presente nel contratto del bomber ex Inter, che recita 37,5 milioni di sterline, ovvero 44 milioni di euro.