Mercato Napoli, due club forti su Lindstrom: la posizione del club

L’esterno d’attacco danese, nonostante una pessima stagione in maglia azzurra, ha attirato l’interesse di due società: la volontà del Napoli.

Prende forma il Napoli di Antonio Conte, la dirigenza è impegnata nella definizione dei primi colpi di mercato da regalare al tecnico. L’ex Inter, in seguito alla fine degli Europei e della Copa America, avrà a disposizione l’intero organico per la prima volta. Solo dopo aver conosciuto tutti i calciatori della rosa napoletana verrà dato il via libera dell’allenatore alle eventuali cessioni, eccezion fatta per Victor Osimhen – si aspetta il pagamento della clausola. Tra i giocatori prossimamente attenzionati e valutati da Conte ci sarà Jesper Lindstrom, esterno offensivo danese reduce da una stagione in anonimato.

Il suo arrivo per 20 milioni di euro non ha rispettato le aspettative, c’è grande scetticismo sul classe 2000. Ciononostante Lindstrom ha attirato l’interesse di due società, tra cui la Fiorentina, intenzionate ad acquistarlo: svelata la posizione del club di ADL.

Napoli, Fiorentina e Marsiglia su Lindstrom: i dettagli

Jesper Lindstrom, nonostante la complicata stagione in maglia azzurra, è oggetto del desiderio di Fiorentina e Olympique Marsiglia. La notizia riferita da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli sorprende il popolo napoletano, il danese non ha ancora mostrato le proprie qualità. Quest’ultime sono ancora apprezzate dal Napoli che, come rivelato dal giornalista, ha chiuso le porte al club francese per il trasferimento a titolo definitivo. I Viola, invece, avrebbero avanzato una proposta sotto la formula del prestito, formula che potrebbe convincere la dirigenza a lasciar partire l’esterno offensivo.

Il giocatore sarà indubbiamente valutato da Antonio Conte nelle prossime settimane, il tecnico potrebbe finalmente individuare una collocazione tattica da affidare a Lindstrom. Il danese potrebbe ricoprire il ruolo di esterno destro nell’eventuale 3-4-3 proposto dal salentino, come già avvenuto ai tempi del Francoforte. C’è ancora incertezza sul futuro del calciatore, ma è chiara la posizione del club che non intende privarsi del talento dopo l’importante investimento. Le qualità del 24enne sono note, l’ex Brondby paga un difficile adattamento nella prima complicata esperienza in maglia azzurra. Non è da dimenticare, infatti, che al primo anno in un big club Lindstrom sia stato allenato da tre allenatori differenti. Situazione decisamente complicata e presa in considerazione dalla società che ha allontanato le richieste del Marsiglia. Il popolo di fede partenopea spera nella rinascita dell’esterno sotto la guida di Antonio Conte.