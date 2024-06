Kvara-Di Lorenzo, pronto l’annuncio di Conte: spunta la promessa di ADL

In arrivo ulteriori notizie sulla situazione dei due calciatori che hanno espresso la volontà di lasciare Napoli, spunta un retroscena.

In casa Napoli tengono banco le vicende legate alla permanenza di Khivcha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo. I due calciatori, dopo aver riferito la propria volontà di lasciare la società partenopea, hanno fatto tremare i tifosi azzurri. L’allarme lanciato da entourage dei due – e dal padre dell’esterno georgiano – è destinato a essere oggetto di discussione anche per le prossime settimane che precedono la fine dell’Europeo, si attende una decisione definitiva per il futuro dei calciatori.

Decisione, però, prontamente presa da Antonio Conte che ha ribadito la propria volontà di non rinunciare ai big della rosa: svelato un retroscena.

Napoli, Conte ribadisce: Kvara e Di Lorenzo non partiranno

Antonio Conte non intende fare a meno di Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo per la prossima stagione. L’annuncio riferito da Ciro Venerato al TGR Rai ha ribadito la volontà del salentino, già svelata da Valter De Maggio a Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto annunciato dal giornalista campano al telegiornale regionale:

“Di Lorenzo e Kvara resteranno a Napoli. Pensieri e parole di Conte ribadite ad ADL e Giovanni Manna. Queste saranno pubbliche il 26 giugno – nella conferenza stampa di presentazione, ndr. Chi rientra nei piani del top coach non si muoverà da Castel Volturno”.

L’annuncio di Venerato ha aumentato la fiducia del popolo napoletano, desideroso di godere delle prestazioni dei due sotto la guida di Conte. Il patron azzurro, come riferito dallo stesso giornalista al TGR, ha promesso diversi mesi fa la permanenza dei fuoriclasse partenopei al tecnico salentino.

Questo l’interessante retroscena che, probabilmente, ha contribuito Antonio Conte a convincersi di sposare la causa napoletana. De Laurentiis è chiamato adesso a definire in maniera definitiva l’importante doppio scenario atteso dai tifosi: per il fuoriclasse georgiano ci sarà bisogno di una significativa offerta che convinca l’entourage. Discorso diverso, invece, per il capitano partenopeo che non ha ragioni economiche nel malessere manifestato tempo fa. Sarà importante tornare sui propri passi e convincere Di Lorenzo dell’estrema importanza nel progetto tecnico, aspetto venuto a mancare a detta di Mario Giuffredi.

In attesa di definire i primi acquisti, il Napoli di Antonio Conte si avvicina sempre di più ad assicurarsi di avere nel proprio organico la fantastica coppia: decisivo l’apporto del famelico allenatore che fa sognare tutti.