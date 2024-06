Caos Di Lorenzo-Kvara, scende in campo Conte: la decisione dell’allenatore

Il tecnico azzurro interviene personalmente nella duplice vicenda in casa partenopea, spunta la decisione.

Ore calde in casa Napoli, gli azzurri sono attivi nel tentativo di modellare la rosa che Antonio Conte guiderà per le prossime stagioni. Il direttore sportivo Manna prosegue il suo intenso lavoro e tra le operazioni più seguite dai tifosi partenopei vi è il duplice caso Kvara – Di Lorenzo che turba decisamente la quiete dell’ambiente di fede napoletana. I due calciatori, attraverso i propri procuratori – nel caso del georgiano anche dal padre – hanno espresso la propria volontà di lasciare il capoluogo campano per trovare fortuna altrove.

Quest’ultima, però, non sembra essere tollerata da Conte che è pronto a scendere in campo personalmente per risolvere le due questioni: svelata la decisione del tecnico.

Napoli, Conte si impone: Kvara e Di Lorenzo non si muoveranno

Antonio Conte non è per alcun motivo intenzionato a farsi scappare Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo, tra i calciatori più talentuosi dell’intera rosa. Questa la decisione dell’ex Inter svelata da Walter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, l’allenatore è sceso in campo personalmente per bloccare la doppia cessione dopo le due bombe sganciate dai procuratori. Di seguito quanto riferito dal giornalista:

“Conte è intervenuto in prima persona, dando un diktat assoluto. Di Lorenzo e Kvara non sono sul mercato, fanno parte del progetto e sono imprescindibili. Non si muoveranno da Napoli”.

Le parole di De Maggio lasciano ben sperare il popolo partenopeo, sarebbe importante assicurarsi la duplice permanenza.

La palla passa inevitabilmente alla dirigenza azzurra, chiamata a scendere in campo per risolvere le questioni. Lo strappo con il capitano può essere ricucito, così come nel caso dell’esterno offensivo che chiede un significativo aumento di ingaggio. Tutto dipenderà dalla gestione societaria nei confronti dei due eroi dello Scudetto, aspetto decisamente trascurato nel corso dell’ultima stagione. Il Napoli è pronto a rinascere, il processo partirà dalla risoluzione delle caotiche vicende. Il diktat imposto da Antonio Conte sarà la linea guida da seguire, si attende la fine dell’Europeo per scoprire la decisione finale. Gli ultimi segnali lasciano ben sperare i tifosi azzurri, desiderosi di godere delle performance dei due fuoriclasse sotto la guida del tecnico di Lecce. Kvara e Di Lorenzo, in caso di permanenza alle pendici del Vesuvio, potrebbero toccare il punto più alto delle rispettive carriere ma il futuro resta tutto da scrivere. L’imposizione di Conte, però, è una buona iniezione di fiducia.