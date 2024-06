Di Lorenzo flop in Spagna-Italia, furia dei tifosi sui social: cosa sta succedendo – FOTO

Per tutti i novanta minuti, Di Lorenzo ha sofferto le scorribande spagnole. Sui social piovono critiche al laterale azzurro dopo la prestazione negativa

L’Italia si è dovuta arrendere ad una Spagna straripante. Dopo la prova convincente sotto il profilo del gioco contro l’Albania, i ragazzi di Luciano Spalletti escono sconfitti per 1-0 dal match contro gli iberici, terminato da poco. Una sfortunata autorete di Riccardo Calafiori ha deciso le sorti della partita, ma la prestazione del gruppo è stata ben al di sotto delle aspettative. Gli Azzurri, nella speranza di ottenere un pass per gli ottavi di finale, sono ora costretti a non perdere contro la Croazia, nell’ultimo match della fase a gironi che sancirà le promosse del gruppo B.

Tra i calciatori apparsi maggiormente in affanno spicca il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Le sortite offensive spagnole, provenienti dal suo lato di competenza, hanno fatto tremare più volte i tifosi italiani, che quasi mai hanno potuto godere della presenza dominante che il laterale sa offrire nei giorni migliori. Sui social, al termine dei novanta minuti, i tifosi azzurri si sono lasciati andare a numerose critiche nei suoi confronti.

Spagna – Italia, flop Di Lorenzo: tifosi furiosi sui social

A seguito del triplice fischio di Spagna – Italia, i sostenitori della nazionale azzurra, assieme ai tifosi del Napoli, hanno fatto letteralmente esplodere i social con copiose critiche rivolte al capitano partenopeo, Giovanni Di Lorenzo, che proprio non riesce a trovare pace dopo il tentativo di rottura con il club di Aurelio De Laurentiis.

Il terzino, autore di una prestazione opaca, è apparso spesso in affanno quando puntato dal giovane Nico Williams, vera spina nel fianco della difesa italiana. I tifosi, negli ultimi minuti, stanno riversando la propria frustrazione nei confronti del calciatore, reo di non aver interpretato al meglio le varie fasi della partita e di essere apparso poco concentrato.

In particolare, i tifosi del Napoli gli stanno contestando la richiesta di cessione a fronte delle prestazioni non all’altezza di cui si sta rendendo protagonista negli ultimi mesi. Il clima è teso più che mai, e le vicende extra campo di certo non aiutano a rasserenare l’ambiente intorno al calciatore. Per l’Italia, la prossima partita sarà da dentro o fuori: la possibilità di poter ottenere due risultati su tre deve tranquillizzare, ma i ragazzi di Spalletti, e in particolar modo Di Lorenzo, dovranno dimostrare di saper andare oltre le criticità mostrate in questa calda serata di fine giugno.