Pazzesco Napoli, altro regalo per Conte: notizia bomba su Hummels

Per Antonio Conte potrebbe arrivare un altro regalo dal calciomercato, ovvero l’ingaggio a zero di Hummels.

L’avventura di Antonio Conte da nuovo allenatore del Napoli la settimana prossima vedrà il primo passo ‘reale’. Tra una settimana esatta, infatti, ci sarà a Palazzo Reale la sua presentazione ufficiale come nuovo guida tecnica. Questa, ovviamente, sarà l’occasione di sentire direttamente dal tecnico pugliese il suo parere su alcune vicende di calciomercato, soprattutto quelle che riguardano Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia.

Questi due calciatori, di fatto, sono i casi ‘spinosi’ in casa azzurra di queste prime settimane di calciomercato estivo. Se la cessione di Victor Osimhen è stata accettata ormai da tutti, quelle possibili di Di Lorenzo e Kvaratskhelia sono state assolutamente vietate da Antonio Conte. Tuttavia, oltre alla permanenza di questi due giocatori, per l’ex allenatore di Juve ed Inter potrebbe arrivare un altro grandissimo regalo dal mercato, ovvero Matts Hummels.

Calciomercato, il Napoli potrebbe fiondarsi su Hummels: le ultime

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, anche il Napoli starebbe pensando all’ipotesi di prendere a zero il difensore centrale tedesco. Matts Hummels, qualche giorno dopo la finale di Champions League persa contro il Real Madrid dell’ex tecnico azzurro Carlo Ancelotti, ha infatti annunciato sui propri social che dal prossimo 1 luglio non sarà più un calciatore del Borussia Dortmund.

Il calciatore, non rinnovando il contratto con il club vicecampione d’Europa, è quindi una delle possibili ‘occasioni’ di queste prime settimane di calcio estivo. Il Napoli, dunque, starebbe vagliando la possibilità di ingaggiare Hummels, anche se il suo stipendio si aggirerebbe tra i 2 e i 3 milioni di euro all’anno.

Dare questo stipendio ad un giocatore che a dicembre compirà 36 anni, infatti, non è un’operazione di mercato, ma Hummels (accostato anche a Maiorca, Milan e Roma) potrebbe rappresentare il fiore all’occhiello della campagna di rafforzamento del Napoli nel reparto difensivo. Il tedesco, il quale non avrebbe nessun problema ad accettare la proposta di un club che non giocherà la Champions League, potrebbe portare esperienza e duttilità in una difesa che nella stagione appena terminata ha solo commesso disastri.

Quello di Hummels, di fatto, potrebbe essere l’arrivo del terzo centrale. Il Napoli, infatti, sta lavorando su altri due profili: Rafa Marin del Real Madrid ed Alessandro Buongiorno del Torino. Per il primo, di fatto, Giovanni Manna si devono limare gli ultimi dettagli con il club spagnolo. Mentre per il centrale italiano, che ha già manifestato il suo consenso all’ipotesi di giocare con il team partenopeo, il nuovo direttore sportivo azzurro deve convincere Urbano Cairo ad abbassare le sue pretese di 40 milioni di euro per cedere il capitano granata.