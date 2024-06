Marin al Napoli, sentite il commento di Benitez: nessun dubbio sull’affare

Il commento dell’ex allenatore azzurro Rafa Benitez sull’affare che porterà Rafa Marin a vestire la maglia del Napoli.

Sembra oramai solo questione di tempo: Rafa Marin diventerà un nuovo giocatore del Napoli. Si tratta di un difensore centrale spagnolo di proprietà del Real Madrid e reduce dal prestito all’Alaves, che arriverebbe a titolo definitivo lasciando però al club madrileno la possibilità di farlo tornare alla base con la recompra.

Il suo è un nome che fin qui ha incuriosito e sorpreso i tifosi del Napoli, ma senza accendere ancora eccessivi entusiasmi. Ci ha pensato così una vecchia conoscenza del Napoli come Rafa Benitez, allenatore azzurro fra il 2013 e il 2015 e noto per aver portato grazie al suo lavoro di intermediazione tanti calciatori di livello durante la sua militanza partenopea, come Callejon, Higuain e Albiol.

Marin-Napoli, il pensiero di Benitez

L’allenatore, attualmente al Celta Vigo, non ha dubbi sul valore del calciatore e, quindi, dell’acquisto del Napoli. Parte così con una breve descrizione delle sue caratteristiche, con una particolare attenzione all’aspetto tattico: “Rafa Marin ha giocato in una difesa a tre nelle giovanili del Real Madrid, all’Alaves si è distinto pure a quattro, non ha problemi col modulo“.

L’allenatore ha poi parlato delle sue doti tecniche: “È molto bravo di testa e sa giocare da dietro. Alterna grandi cose a grandi errori. Deve ancora maturare, ma può essere un buon giocatore per il Napoli“. Benitez, quindi, si dice solo parzialmente convinto dal colpo azzurro e avverte i tifosi: si tratta di un calciatore non ancora maturo al 100%. Starà al lavoro di Conte vedere quanto potrà crescere in maglia azzurra.