Euro 2024, Di Lorenzo terrorizza l’attaccante della Spagna: “Non avrò vita facile”

Su Giovanni Di Lorenzo, in attesa della gara di domani sera tra l’Italia di Luciano Spalletti e la Spagna, bisogna registrare delle dichiarazioni che hanno fatto subito il giro del web.

Questi sono sicuramente giorni molto intensi per gli amanti del calcio, visto che non c’è solo il calciomercato a tenere banco. Da venerdì scorso, infatti, è iniziato il campionato Europeo per le nazionali. Proprio nella giornata di oggi, di fatto, inizierà il secondo turno della fase a gironi di questa edizione tedesca della massima competizione europea per le varie selezioni.

La prima partita della seconda giornata riguarda direttamente l’Italia, visto che si sfideranno la Croazia e l’Albania. Dopo le rispettive sconfitte contro la Spagna e la Nazionale guidata da Luciano Spalletti, di fatto, queste due nazionali non possono permettersi di perdere ancora. Gli azzurri, invece, sono chiamati dalla difficilissima sfida di domani sera contro la selezione spagnoli. Tuttavia, in attesa della partita di Gelsenkirchen, bisogna segnalare alcune dichiarazioni di Nico Williams proprio su un giocatore del Napoli di Antonio Conte, ovvero Giovanni Di Lorenzo.

Spagna-Italia, Nico Williams sul duello con Giovanni Di Lorenzo: “E’ molto intenso, mi sta addosso”

La giovane stella spagnola dell’Athletic Club Bilbao, esattamente ai microfoni ufficiali del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, ha infatti parlato così del calciatore partenopeo: “Sfida contro l’Italia? Sarà sia molto difficile che dura, può andare da entrambi i lati. I miei compagni di squadra mi prendono in giro perché mi dicono che non avrò vita facile con Di Lorenzo. Lui è molto intenso e mi starà addosso in ogni momento addosso e appiccicato. Credo che loro abbiano ragione. Cosa proverò fare? Cercherò di dargli fastidio con le mie caratteristiche, cioè la velocità ed il dribbling”.

Queste parole di Nico Williams, di fatto, sono l’ennesima gratificazione per la carriera di Giovanni Di Lorenzo. Quest’ultimo, infatti, è diventato in questi ultimi anni uno dei migliori nel suo ruolo a livello europeo. Tuttavia, per il capitano del terzo scudetto del Napoli non è un momento semplice.

Giovanni Di Lorenzo, come tutti sanno, è al centro di una polemica proprio con il club partenopeo. Il terzino destro, dopo cinque stagioni, ha infatti ribadito più volte la sua intenzione di lasciare il Napoli, ma Antonio Conte continua a spingere per la sua permanenza. Il tecnico pugliese, dunque, è al lavoro per allestire la sua squadra proprio intorno all’ex Empoli.