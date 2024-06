Attaccante Napoli, Dovbyk o Lukaku? Rivelazione sulla scelta del club

Prosegue la ricerca dell’eventuale sostituto di Osimhen per il Napoli. Arriva la rivelazione sulla scelta del Napoli tra Dovbyk e Lukaku.

I dirigenti del Napoli avranno molto da fare nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Ci sono diverse situazioni roventi in casa Napoli, tra cui quella inerente al futuro di Victor Osimhen che resta incerto.

La mancanza di offerte per il bomber nigeriano complica i piani del Napoli per quanto riguarda il suo sostituto. La scelta del Napoli per l’attacco tra Dovbyk e Lukaku.

Mercato Napoli, Osimhen complica i piani per l’attacco: il punto su Dovbyk e Lukaku

Il Napoli prosegue il lavoro in vista del calciomercato estivo, che si prospetta piuttosto rovente. Sul tavolo dei dirigenti azzurri ci sono le situazioni delicate dei vari top player, ossia Osimhen, Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Nel mentre non si ferma il lavoro per il mercato in entrata, con il Napoli vicino al colpo Rafa Marin. Si continua a lavorare anche per l’attacco, ma le trattative sono bloccate a causa di mancanza di offerte per Osimhen. Intanto come riportato da Sportitalia, si allontana sempre di più Dovbyk, che ha dato priorità alla permanenza in Spagna per il suo futuro. L’attaccante del Girona è impegnato agli Europei con l’Ucraina, ed il suo futuro sarà ridiscusso al termine della manifestazione. In pole per il Napoli resta Romelu Lukaku, che è il pallino di Antonio Conte.

L’addio al Girona sembra ormai certo, con gli spagnoli che attendono il pagamento della clausola rescissoria da 40 milioni di euro. In pole c’è l’Atletico Madrid, che ha ricevuto anche il gradimento di Dovbyk, che quindi viaggia verso la permanenza in Spagna. L’attaccante ucraino era stato uno dei primi nomi accostati al Napoli per il post Osimhen, ma la pista ormai è quasi tramontata. L’attaccante è pronto a dire addio al Girona, ma non al campionato spagnolo. I dirigenti dell’Atletico Madrid sono pronti ad affidare a Dovbyk il peso del loro attacco, con Morata e Omorodion che viaggiano verso la cessione.

Gli azzurri stanno avendo diversi problemi con la cessione di Osimhen, con offerte ufficiali che non sono ancora arrivate. Di conseguenza i vari obiettivi per l’attacco non possono attendere sempre il Napoli, ed hanno cominciato a guardarsi intorno. Alla finestra resta sempre Romelu Lukaku, che attende notizie da Antonio Conte. Il tecnico salentino sta spingendo per portarlo al Napoli, ma non sarà facile trattare con il Chelsea. Cambiano ancora una volta i piani del Napoli, che vede sfumare anche la pista che porta a Dovbyk. Per gli azzurri il focus resta sulla cessione di Osimhen, ma ulteriori ritardi potrebbero far saltare anche altri obiettivi per l’attacco.